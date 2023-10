Elisabetta Gregoraci fa innamorare i fan: il vestitino è spettacolare

Elisabetta Gregoraci non delude mai le attese degli ammiratori e con i suoi look sa sempre come conquistarci al primo sguardo

La bellezza e l’eleganza di Elisabetta Gregoraci sono diventate leggendarie nel corso degli anni. Il termine sembra esagerato, ma non lo è affatto, dato che parliamo di una delle presenze femminili più affascinanti del nostro mondo dello spettacolo e della moda da diverso tempo ormai.

La showgirl e modella dimostra di mantenersi sempre in splendida forma e il trascorrere del tempo non la intacca minimamente. Oggi, per lei, la carta di identità recita 43 anni, ma sembra non essere cambiato nulla rispetto ai tempi del debutto ad alti livelli sulle scene, un paio di decenni fa. La splendida calabrese ha non solo ribadito classe e sensualità da vendere, ma ha anche manifestato una notevole crescita nella sua presenza scenica, diventando una delle presentatrici televisive di maggior successo.

Elisabetta ha raccolto applausi in estate, per la settima stagione consecutiva, alla conduzione del tour musicale di Battiti Live. Un appuntamento diventato irrinunciabile nel palinsesto stagionale, anche grazie alle sue apparizioni sul palco, che lasciano senza fiato. Per non parlare degli scatti che sui social da parte sua fanno sempre la differenza, eccome. La bella stagione si è conclusa, lasciandoci negli occhi e nel cuore una lunga serie di pose mozzafiato in costume, ma possiamo continuare ad ammirare la silhouette esplosiva e conturbante di Elisabetta anche adesso.

Elisabetta Gregoraci incanta Parigi e tutto il web: minigonna spaziale

Per i suoi due milioni di followers su Instagram, arrivano scatti davvero speciali da Parigi, una delle capitali della moda internazionale, dove Elisabetta non sfigura di certo, anzi. Gli ultimi shooting sono davvero superlativi e si capisce immediatamente perché.

Lungo abito nero aderente quanto basta per incorniciare la sua figura slanciata e sinuosa, una silhouette da urlo che risalta come non mai. Grazie a un paio di dettagli in particolare: il suo sorriso radioso e una gonna al tempo stesso di gran classe e di grande sensualità.

Scatti che suscitano la consueta reazione da parte del pubblico, fatta di commenti entusiasti per omaggiarla e di una lunga distesa di like. Inevitabile che fosse così, non ci aspettiamo niente di diverso quando Elisabetta decide di scendere in campo e illuminare la scena con la sua presenza.