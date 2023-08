Costa la metà di Berardi: ecco il nuovo Di Maria

Colpo a sorpresa della Juve: spunta un nome nuovo per Allegri e il dettaglio può favorire l’operazione per i bianconeri.

Sette giorni per il gong, tante certezze finalmente in campo e poche in un mercato in cui sono le occasioni last minute e soprattutto le offerte in arrivo a determinare le mosse di Cristiano Giuntoli.

L’uomo mercato bianconero ha accettato questa strada, dettata più dall’esigenza del club di dar fiato alle casse che non dalla sua effettiva strategia. In questa stagione i bianconeri dovranno porre le basi per un progetto lungo, più sostenibile, di sicuro distante da quanto accaduto negli ultimi anni. Lecito quindi attendere colpi che non debbano comportare grossi esborsi economici in una fase in cui Allegri lavora più sulla testa e sulla svolta tattica dei suoi che su nuove possibilità in arrivo dal mercato.

La sensazione, stando a quelle che sono le voci in arrivo, è che Lukaku potrebbe essere ormai solo una suggestione archiviata con un nulla di fatto, mentre Berardi al netto delle smentite, sembra un affare che potrebbe ancora regalare sorprese. Fra i due nomi suggeriti da Allegri ne spunta un altro. Un calciatore molto apprezzato dall’allenatore, che costerebbe meno e che in passato ha già fatto male alla Juventus. Sulla trattativa arrivano anche conferme. Il calciatore avrebbe chiesto al suo club di partire, e la Serie A sembra una soluzione assai gradita.

Juve, colpo verdeoro: arriva l’attaccante

La Juve nelle ultime ore avrebbe sondato il terreno per arrivare ad un vecchio pallino di Max Allegri. Il tecnico bianconero in passato aveva già chiesto informazioni su un elemento che per estro, duttilità e capacità di fare la differenza in attacco, potrebbe fare al caso dei bianconeri.

David Neres già ai tempi dell‘Ajax fu vicino ad arrivare a Torino, ma il Benfica bruciò tutti. L’esperienza in Portogallo dell’esterno brasiliano, 26enne, non è mai decollata. Neres ha è spesso partito dalla panchina pur risultando decisivo, anche a settembre dell’anno scorso quando con il suo ingresso in campo ribaltò il match proprio con la Juventus.

L’arrivo di Di Maria, però, avrebbe chiuso ancora di più gli spazi per il brasiliano, e dal Portogallo i tabloid sono tutti d’accordo. Neres ha chiesto di essere ceduto, e il Benfica potrebbe accontentarsi di 20 milioni con bonus inclusi per cederlo. Nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti nuovamente la Juve, e viste le difficoltà incontrate per arrivare a Berardi, l’esterno offensivo potrebbe essere la soluzione perfetta per Allegri. Resta da capire quale sia la formula. Giuntoli potrebbe affondare il colpo in questa fase, ma il vero ostacolo sono le offerte dall’Arabia, che potrebbero di certo annullare qualsiasi tipo di concorrenza.