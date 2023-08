Dalla Premier League alla Serie A: colpo d’oro negli ultimi giorni

Il calciomercato delle squadre di Serie A è ancora molto attivo e può portare grandi novità nel giro di qualche ora: accordo vicino.

Tutte le squadre del campionato italiano stanno provando a gestire nel miglior modo possibile gli affari dell’ultima settimana, per accontentare i rispettivi allenatori e portare novità anche al calcio di Serie A. Ci sono obiettivi molto importanti da raggiungere, la stagione è ormai iniziata e non si può più sbagliare.

Gli allenatori sono alla ricerca di volti nuovi che potrebbero migliorare le rispettive rose e potrebbero anche cambiare le sorti del campionato. Ci sono accordi che non sono ancora stati raggiunti ma si sta parlando con le società “rivali” per concludere la trattativa.

Calciomercato, colpo dalla Premier League: le ultime

La Serie A può accogliere tanti altri calciatori importanti nell’ultima settimana di calciomercato estivo. Mancano ancora dei tasselli da completare e non sono da escludere anche colpi di grande livello che possono cambiare le sorti del club.

Dalla difesa all’attacco servono ancora alcuni calciatori che completeranno la rosa e daranno modo agli allenatori di poter rispettare le aspettative dei tifosi.

Secondo le ultime notizie di mercato ci sono ancora dei nomi che possono fare al caso della Serie A e, in particolare, potrebbe esserci la chiusura a ore di un grande acquisto dalla Premier League.

Affare con il Leicester: arriva il terzino Kristiansen

La Serie A è ancora al centro di numerose trattative che possono migliorare tutti i club. Dopo la prima giornata di campionato è stato chiaro a tutte le dirigenze dove migliorare e quali calciatori andare a prendere per far felici i rispettivi allenatori.

È il caso anche del Bologna che ha deciso di affondare il colpo per Victor Kristiansen, terzino sinistro del Leicester che dopo una stagione in Premier League in cui ha potuto confrontarsi con il grande calcio, ha deciso di lasciare l’Inghilterra. Non intende giocare in Championship, tanto che nelle prime partite non è stato schierato da titolare, come invece avveniva regolarmente l’anno scorso.

Secondo quanto riferito da TMW, il Bologna ha definito anche i dettagli con il Leicester per il trasferimento del difensore danese. La fumata bianca è ormai e nelle prossime ore il club delle “volpi” darà il via libera per la partenza per l’Italia.

Le cifre di Kristiansen al Bologna

Il Bologna ha trovato il suo nuovo terzino sinistro: Victor Kristiansen. Il terzino danese ha subito messo in mostra le sue qualità, nonostante sia un 2002, e ha convinto il club emiliano a puntare su di lui.

L’operazione Kristiansen al Bologna si è chiusa sulla base di un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 10.