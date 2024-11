Dal Barcellona alla Juve: Giuntoli chiude il colpo a 25 milioni

Giuntoli è pronto a mettere a segno il primo colpo Juve nel mercato di gennaio: offerta da 25 milioni per il difensore del Barcellona.

La Juve sarà tra i club che si muoveranno maggiormente nel mercato di gennaio. I bianconeri sono costretti a intervenire per rinforzare la retroguardia: prima il grave infortunio di Gleison Bremer e poi quello della stessa entità capitato a Juan Cabal priva Thiago Motta di due elementi molto importanti per tutto il resto della stagione.

Ecco perché la priorità per Giuntoli sarà quella di andare a individuare il profilo ideale per la difesa bianconera. In queste settimane tra i corridoi della Continassa sono circolati diversi nomi: quello che sembra più vicino al club torinese è Milan Skriniar, dato in uscita dal PSG, ma si è parlato anche di Jakub Kiwior, Radu Dragusin e Ardian Ismaijli.

Tuttavia proprio in queste ore sembra che la Juve stia cercando di capire la situazione che riguarda un centrale difensivo che gioca in Liga. Secondo quanto riportato dal sito El Nacional, infatti, i bianconeri stanno mostrando un certo interesse per Andreas Christensen, classe 1996, danese, attualmente in forze al Barcellona.

Primo colpo Juve a gennaio: arriva dalla Liga

Christensen è alla sua terza stagione con la maglia blaugrana: i catalani lo hanno prelevato a parametro zero nell’estate 2022 dopo la fine del suo contratto con il Chelsea. Il 28enne ha un contratto con il Barcellona fino al 2026 ma l’ipotesi di un addio sta diventando sempre più concreta: il giocatore non è ancora riuscito a debuttare in questa stagione a causa di un infortunio ma l’impressione è che il tecnico Flick non abbia intenzione di puntare su di lui.

Per evitare di perderlo a zero il presidente Joan Laporta e il direttore sportivo Deco sono disposti a valutare tutte le proposte. Il difensore interessa a molti club europei, tra cui PSG, Newcastle, Manchester United e Inter, ma secondo El Nacional in questo momento la Juve appare in vantaggio.

Thiago Motta, infatti, è convinto che Christensen sia un rinforzo di lusso e il sostituto migliore di Bremer. Molto probabilmente la Juventus presenterà un’offerta già nel mercato di gennaio: i bianconeri sono disposti a spendere 15 milioni di euro per portare l’ex Chelsea a Torino. Una proposta che però non soddisfa i blaugrana, che valutano il giocatore tra i 25 e i 30 milioni.