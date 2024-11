Pentimento choc: vogliono riprendersi Chiesa

Federico Chiesa può già dire addio al Liverpool dopo pochi mesi: lo rivogliono subito, scenario clamoroso per il mese di gennaio

Tra i nomi più chiacchierati e dibattuti nella scorsa sessione estiva di calciomercato vi è stato a lungo quello di Federico Chiesa. Le infinite trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, poi sfumate definitivamente. Il divorzio dalla Juve e la nuova avventura in terra inglese: sono state parecchie le novità nella carriera del figlio d’arte.

Il rinnovo, dopo mesi di rumors e chiacchiericcio, non è mai arrivato. E non senza qualche frecciatina alla Juventus Chiesa ha fatto le valigie, sperando di ritrovarsi una volta per tutte. Stavolta con la maglia del Liverpool che per lui ha sborsato 12 milioni di euro: una cifra che, in termini assoluti, per il valore dell’ex attaccante della Juventus è quasi ridicolo. Ma già da qualche anno, dopo l’ultimo grave infortunio al ginocchio patito nel 2023, le cose sono cambiate.

Chiesa ha fatto fatica ad imporsi in maglia bianconera, a causa di continui fastidi che ne hanno limitato la continuità. Un discorso pressoché identico a quello che riguarda la sua nuova avventura coi ‘Reds’ dove il feeling tra lui ed il manager Arne Slot non è mai veramente sbocciato. Si torna a parlare di addio, di una nuova squadra dopo una manciata di settimane dal suo sbarco in Premier League. Si pensa al clamoroso ritorno: così può diventare realtà.

Clamoroso Chiesa: sta per tornare

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione pazzesca che riguarda il futuro di Chiesa che sarà evidentemente lontano da Liverpool. Già nel mese di gennaio, infatti, il figlio d’arte può fare le valigie firmando un ritorno a dir poco clamoroso.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net‘ tra i diversi club che starebbero pensando di puntare su Chiesa, un’italiana in particolare avrebbe intenzione di farsi avanti e accogliere l’ala genovese nuovamente in Serie A. Si tratta della Fiorentina, società con la quale Chiesa è definitivamente sbocciato nel grande calcio e che nell’ottobre 2020 lo portò a vestire la maglia della Juventus. Finita malamente l’avventura nella Torino bianconera, Chiesa sta facendo enorme fatica a integrarsi negli schemi di Arne Slot.

Il Liverpool starebbe infatti valutando l’idea di scaricare il classe ’97 per puntare su altri profili a stagione in corso e tra le società in pole position la Fiorentina parrebbe essere quella più convinta di regalare ai suoi tifosi il ritorno del figliol prodigo. Chiesa sarebbe il rinforzo ideale per mister Palladino ma, allo stesso tempo, un regalo ed un richiamo di prim’ordine per i tifosi gigliati. Il 27enne è sbarcato a Liverpool per appena 12 milioni la scorsa estate: ora, anche per continui fastidi fisici, non ha quasi mai messo piede in campo.

3 presenze complessive – solo una in Premier League – con 78′ in campo ed 1 assist vincente. Numeri mortificanti per il talento azzurro che a questo punto vorrebbe rilanciarsi e tornare a sorridere, a mostrare sul rettangolo verde tutte le sue doti. E perché non farlo proprio a Firenze, dove tutto è cominciato? Gennaio si avvicina: staremo a vedere.