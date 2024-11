La Ferrari spiazza tutti: ecco il nuovo pilota

Sorpresa incredibile per i tifosi della Ferrari, scelto il nuovo pilota: nessuno poteva immaginarlo, la decisione è clamorosa

Il conto alla rovescia sta per terminare. Altri tre gran premi, e anche il mondiale 2024 di Formula 1 andrà in archivio. Un mondiale che dovrebbe concludersi con il quarto trionfo consecutivo di Max Verstappen con la sua Red Bull, ma che è stato combattuto e molto incerto almeno fino al GP del Brasile. In attesa del verdetto dell’aritmetica, le scuderie stanno però continuando a lavorare alacremente sul futuro. E lo sta facendo anche la Ferrari, pronta a mettere sotto contratto, a sorpresa, un nuovo pilota.

Non è un segreto che la squadra rossa nel 2025 sarà composta da Charles Leclerc e da Lewis Hamilton, con il sette volte campione iridato pronto a raccogliere l’eredità di Carlos Sainz. A quanto pare le grandi manovre a Maranello non sono però ancora terminate. Vasseur vorrebbe infatti chiudere a breve un nuovo affare e si fanno sempre più insistenti le voci sull’arrivo di un nuovo pilota.

Se fino a pochi giorni fa sembrava che qualunque posto libero potesse essere preso dall’altro Leclerc, Arthur, già protagonista in Ferrari seppur lontano dalla Formula 1, le ultime indiscrezioni portano a una scelta clamorosa: la riserva della scuderia italiana sarà infatti un pilota già quest’anno protagonista nel mondiale.

Colpo di scena Ferrari, arriva un nuovo pilota: sorpresa per i tifosi

Per completare la squadra del 2025 in Ferrari manca ancora un pilota che possa accettare di vivere una stagione come riserva di due grandi campioni quali Hamilton e Leclerc. Una posizione non proprio comoda, difficilmente accettabile di buon grado da piloti esperti o con grandi possibilità di vivere l’intera annata da protagonisti.

Se fino a poco tempo fa quel ruolo era stato ricoperto da Ollie Bearman, passato alla Haas e diventato a tutti gli effetti un pilota a tempo pieno nel corso di questa stagione, la Ferrari ha dovuto stavolta ripiegare su un nome diverso. E la scelta non sembrerebbe ricaduta su un talento emergente, ma su un pilota rimasto suo malgrado senza vettura per la prossima stagione.

Stando a quanto riferito da Estadiodeportivo.com, il terzo pilota Ferrari potrebbe essere nel 2025 il cinese Guanyu Zhou. Attuale guida della Sauber, con l’arrivo di Hulkenberg e Bortoleto il 25enne di Shanghai ha dovuto cercarsi una nuova sistemazione, e a quanto sembra non ha trovato di meglio che un ruolo di riserva.

Il prossimo anno avrà quindi l’opportunità di salire su una vettura leggendaria come la Ferrari, anche se solo in caso di forfait di uno dei piloti titolari. Una responsabilità comunque non da poco per un pilota che, al di là dei limiti tecnici delle vetture avute a disposizione, non ha fin qui entusiasmato nelle sue avventure in Formula 1, collezionando solo 12 punti in tre stagioni.

Troppo pochi per guadagnarsi una grande chance da ‘titolare’, ma abbastanza per potersi ritagliare un ruolo in atteso da riserva in una delle scuderie più ambiziose e prestigiose dell’intero circus.