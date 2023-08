Dalla Juve alla Roma: Tiago Pinto batte un colpo

La Roma è pronta a portare a casa un rinforzo importante, un calciatore che è passato di recente anche dalle fila della Juventus.

Dopo più ci un mese di immobilismo totale, la Roma sta tornando a muoversi sul mercato. Anche con una certa fretta, visto che il campionato di Serie A comincia tra una settimana e la sessione estiva invece scadrà tra venti giorni.

Oltre al tanto atteso centravanti, che la Roma sta cercando di regalare a José Mourinho ma finora senza grande successo, i giallorossi sono alla caccia di un nuovo centrocampista. Tiago Pinto ha avviato i discorsi per un rinforzo a dir poco fondamentale, visto quello che sta accadendo nel reparto mediano di Trigoria.

Infatti è molto probabile che la Roma perda Nemanja Matic, il mediano serbo classe ’88 che improvvisamente, per motivi non ben chiari, ha deciso di accettare la proposta del Rennes e di lasciare la capitale dopo una sola stagione. Nonostante il legame con Mourinho, Matic chiede la cessione. La Roma dunque deve agire per rimpiazzarlo immediatamente.

Matic in uscita: la Roma è pronta a chiudere per il ritorno di Paredes

Con Matic ormai fuori rosa, in attesa dell’accordo con il Rennes, la Roma vuole rimpiazzarlo con un nuovo centrocampista difensivo. Il quale, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, dovrebbe essere una vecchia conoscenza.

I giallorossi sono in contatto per acquistare Leandro Paredes, ex calciatore della Juventus e oggi di proprietà PSG. L’argentino, campione del mondo in carica con la Albiceleste, è pronto a rifare le valigie direzione Roma: Paredes infatti ha già giocato in giallorosso fino dal 2014 al 2017 (escluso un anno in prestito a Empoli).

Tiago Pinto sta cercando l’accordo con il PSG e intende acquistare Paredes a titolo definitivo. Il contratto dell’argentino, ormai fuori rosa dal club francese, scadrà a giugno 2024 e dunque verrà lasciato partire senza troppi affanni. La Roma sta lavorando per portare Paredes nella capitale: l’idea è quella di un accordo low-cost a cui aggiungere una parte di bonus e una percentuale sulla futura rivendita dell’argentino classe ’94.

Sulle tracce del centrocampista c’è da tempo il Galatasaray, ma la priorità dell’ex juventino resta un approdo in Serie A. Oltre alla Roma, che ha intensificato i contatti dopo la rottura con Matic, c’è anche la Lazio che ha mosso alcuni sondaggi. Ma la squadra di Maurizio Sarri ad oggi sembra preferirgli Rovella o Ricci.

Leandro Paredes nell’ultima stagione in prestito alla Juve ha disputato 25 gare di campionato, segnando un solo gol contro il Lecce. Non ottimo il rapporto con Massimiliano Allegri, motivo per cui i bianconeri non hanno provato neanche a trattenerlo.