Calciomercato Milan, blitz di Furlani in Inghilterra: colpo da 15MLN

A dieci giorni dall’inizio della Serie A, dopo aver messo a segno già ben otto colpi quest’estate, il Milan sarebbe ad un passo dal regalare a Stefano Pioli il nono rinforzo di questo calciomercato.

Sono infatti ancora diversi i ruoli da dover andare a potenziare, e nell’obiettivo di mettere a disposizione del tecnico rossonero una rosa completa entro il prossimo 21 di agosto, l’amministratore delegato del Diavolo Giorgio Furlani starebbe studiando qualche altro acquisto da mettere a referto, con uno che parrebbe essere praticamente imminente.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ad del Milan avrebbe messo in atto un blitz in Inghilterra nelle scorse ore che sarebbe risultato essere decisivo ai fini del buon esito di questa operazione. Pioli potrà dunque presto avere a disposizione il suo nuovo difensore centrale.

Calciomercato Milan, colpo in difesa: blitz di Furlani in Inghilterra

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che nonostante i già otto colpi messi a segno quest’estate ha intenzione di prendersi ancora un pò la scena. In attesa di mettere a referto qualche altra cessione importante, con Saelemaekers che parrebbe essere il prossimo a lasciare il Diavolo, il club rossonero starebbe studiando qualche profilo intrigante sul quale puntare per andare a completare la rosa di Stefano Pioli.

Risolta la questioni ali e -quasi- centrocampo, il Milan ha ora da che dedicarsi all’individuazione di una nuova prima punta ma soprattutto di un difensore centrale, che possa fare il quinto o addirittura il titolare, dato che Simon Kjaer non è così tanto sicuro di rimanere in rossonero. A fronte di questo nel corso delle ultime settimane Moncada e Furlani avrebbero individuato diversi profili interessanti da monitorare, ma l’attenzione della dirigenza meneghina si sarebbe posata su un giocatore in particolare, per il quale l’amministratore delegato del Diavolo avrebbe addirittura in programma un blitz.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per sostituire numericamente Gabbia in rosa in questo calciomercato il Milan starebbe pensando a Andrew Omobamidele del Norwich City.

Milan, occhi su Omobamidele: le richieste del Norwich

Il nome nuovo per la difesa del Milan in questo calciomercato è quello di Andrew Omobamidele del Norwich. Classe 2002, il centrale irlandese avrebbe attirato l’attenzione di Moncada per le sue qualità tecnica e fisiche, caratteristiche che il direttore sportivo rossonero vorrebbe andare ulteriormente ad aggiungere alla retroguardia rossonera.

Al momento le sensazioni per questo affare sono abbastanza negative, anche perché le richieste del Norwich per il giocatore sono abbastanza importanti. Stando a La Gazzetta dello Sport, infatti, il club inglese chiede infatti ben 15 milioni di euro per lasciar partire Andrew Omobamidele in questo calciomercato. Per costi e tempi ristretti, dunque, al momento quest’operazione è fuori dalla portata del Milan.

Calciomercato: Omobamidele possibile affare invernale per il Milan

Considerato quanto scritto dalla rosea, Andrew Omobamidele potrebbe essere un possibile affare invernale per il Milan. Accantonata la possibilità di portarlo in Italia già in questo calciomercato, il Diavolo potrebbe iniziare a parlare seriamente con il Norwich per il giocatore in autunno, così da imbastire un’eventuale trattative nella prossima sessione invernale di trasferimenti.