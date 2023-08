Denunciato il PSG: accuse gravissime, rischia grosso

La stagione del Paris Saint Germain deve ancora iniziare ma l’impressione è che già tutto stia andando completamente a rotoli. Un recente ed inaspettato scossone ha infatti colpito il club parigino così come tutto il calcio mondiale, dato che quanto successo potrebbe andare addirittura anche a smuovere gli equilibri soprattutto di quello di europeo.

Stando a quanto raccontato nelle ultime ore, infatti, il Paris Saint Germain sarebbe stato denunciato difronte alla Commissione Europea. Le accuse mosse contro il club di Al Khelaifi non sono assolutamente da sottovalutare perché gravi al punto da far rischiare davvero grosso ai parigini.

In attesa di capire come si evolverà la situazione, i legali del PSG sarebbero stati immediatamente mobilitati dalla società qatariota proprietaria del club per far contrastare queste pesanti accuse.

PSG denunciato: c’è il comunicato ufficiale

Il periodo “no” del Paris Saint Germain continua imperterrito senza sosta. In casa Les Parisiens, infatti, oltre alla questione legata al futuro di Kylian Mbappé se ne è aggiunta un’altra altrettanto importante, che potrebbe addirittura arrivare a smuovere completamente gli equilibri del calcio europeo ed internazionale.

Stando a quanto appreso dalle ultime notizie, infatti, il PSG è stato denunciato. Lo potremmo definire un vero e proprio terremoto quello che starebbe colpendo il club parigino ed indirettamente anche tutto il sistema calcistico continentale, anche perché le accuse mosse nei confronti de Les Parisiens sono importanti al punto che i parigini rischierebbero tantissimo. Ciò che però più attira la questione in tutta in questa faccenda è il movente di questa denuncia presentata addirittura difronte alla Commissione Europea.

Stando a quanto appreso direttamente dallo stesso comunicato ufficiale, i nuovi problemi del Paris Saint Germain partirebbero direttamente da LaLiga. Sono stati infatti i vertici del campionato spagnolo ad aver denunciato il club di Al Khelaifi, che ora dunque rischierebbe grosso viste le accuse che gli sono state mosse contro.

LaLiga contro il PSG: il motivo della denuncia

LaLiga ha denunciato il PSG difronte alla Commissione Europea. Il movente del massimo campionato spagnolo è legato al fatto che il club di Al Khelaifi, grazie alle sovvenzioni del Qatar, distorcerebbe il mercato, non rispettando il ‘Regolamento sulle sovvenzioni straniere nell’Unione Europea’, norma entrata in vigore solo lo scorso 12 di luglio.

Con questa mossa, essenzialmente, LaLiga vorrebbe essenzialmente mettere alla luce il fatto che il PSG riesce in pratica ad effettuare sessioni di calciomercato nettamente al disopra delle sue -reali- possibilità economiche a disposizione, proprio perché il Qatar sovvenzionerebbe più del dovuto il club di Al Khelaifi, aggrappandosi proprio a questa nuova norma.

Le speranze de LaLiga contro il PSG sono nelle mani della Commissione Europea

LaLiga ovviamente spera che questa manovra legale nei confronti del PSG non sia assolutamente vana, anzi. Il campionato spagnolo, infatti, è fiducioso nel fatto che la Commissione Europea possa prendere dei seri provvedimenti nei confronti del club di Al Khelaifi, arrivando in qualche modo a limitare proprio questa sua strapotenza economica.