Problema alla vista in campo: “Non vedo più”, allarme in Juve-Lazio

Problema agli occhi, inusuale, che costringe il calciatore ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco.

È successo nel corso di Juventus-Lazio quando il giocatore, per un problema alla vista, ha allarmato subito la sua panchina e tutto si è risolto con la sostituzione.

A svelare della vicenda i bordocampisti di DAZN che hanno svelato quelle che sono le condizioni per l’infortunio del giocatore che non ha potuto continuare la sfida in campo, dopo esser stato schierato come titolare in Juventus-Lazio.

Infortunio agli occhi durante Juventus-Lazio: le condizioni del giocatore

Non ce l’ha fatta a terminare il match, nonostante il tentativo di continuare a giocare, il calciatore che ha chiesto poi la sostituzione nel corso di Juventus-Lazio.

È successo nel primo tempo con la panchina della Lazio che era stata avvisata del problema agli occhi per il titolare di Maurizio Sarri. Il calciatore ha allarmato lo staff medico e nel secondo tempo non si è rivisto in campo.

Parliamo infatti di Elseid Hysaj, calciatore che è stato sostituito con Luca Pellegrini – ex di turno – per un problema agli occhi improvviso, accaduto nel corso di Juventus-Lazio.

“Non vedo più”, avrebbe detto Elseid Hysaj nel corso del primo tempo quando ha accusato il fastidio agli occhi che non gli ha permesso di continuare la propria sfida. Sostituito nel corso di Juventus-Lazio con l’ex Juventus Luca Pellegrini, precisamente tra primo e secondo tempo e il motivo è legato al problema agli occhi.