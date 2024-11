Dalla Roma alla Juve: questa volta firma davvero

La Juventus potrebbe affondare il colpo per questo calciatore molto noto anche in casa giallorossa: arrivano conferme importanti.

Juventus e Roma sono due rivali storiche nel panorama calcistico italiano, anche se con tradizioni molto diverse. I bianconeri hanno sempre rappresentato l’élite del nostro calcio, visto che è la squadra più scudettata di tutte. I giallorossi invece sono espressione dell’orgoglio capitolino, una piazza calda ma storicamente non così vincente o prestigiosa.

In questa stagione hanno avuto tra l’altro una partenza molto diversa. La Juve di Thiago Motta, pur con qualche intoppo di troppo, sta delineando il proprio percorso verso le zone alte di classifica, cominciando a mostrare a tratti bel gioco e solidità difensiva. La Roma invece è nel caos più totale, sia per i risultati negativi sia per il doppio esonero da settembre ad oggi, con gli addii forzati di De Rossi e Juric dalla panchina.

Una cosa in comune queste due compagini ce l’hanno: la necessità di tornare con forza sul mercato nella sessione di gennaio. Alla Juventus manca qualcosa sia in difesa, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal, sia in attacco per l’assenza di un vice-Vlahovic. Tante le carenze nella rosa romanista, che sotto la guida di Claudio Ranieri (tra l’altro ex Juve) cercherà di costruire un futuro migliore.

Juventus, una vecchia conoscenza romanista per completare l’attacco

Proprio riguardo la caccia ad un nuovo attaccante, che possa rappresentare un’alternativa concreta a Dusan Vlahovic, la Juventus avrebbe messo gli occhi su una nota conoscenza dell’ambiente Roma. Un ex calciatore giallorosso che potrebbe tornare dunque da protagonista in Serie A, dopo l’esperienza che sta maturando all’estero.

Secondo il noto giornalista filo-juventino Luca Momblano, la società bianconera avrebbe messo nel mirino per gennaio l’attaccante ceco Patrik Schick, attualmente in forza al Bayer Leverkusen. “Sto lavorando su diverse piste accostate alla Juventus e nelle scorse ore mi è stato fatto il nome di Schick per gennaio” – ha dichiarato il cronista sul canale Twitch di Juventibus.

Schick in questa stagione di Bundesliga sta giocando meno del previsto, con solo due apparizioni da titolare ed un gol all’attivo. Il tecnico Xabi Alonso gli preferisce spesso il nigeriano Boniface al centro dell’attacco. Per questo motivo a gennaio il ceco potrebbe fare le valigie e rispondere positivamente alla chiamata della Juve.

Va ricordato come nel 2017, prima del suo trasferimento dalla Sampdoria alla Roma per ben 42 milioni di euro, Schick aveva già trovato l’accordo con la Juventus, presentandosi anche al J-Medical per le visite di rito. Ma tra un’idoneità sportiva non concessa e presunti problemi contrattuali, il classe ’96 non firmò il nuovo contratto ed il trasferimento saltò in aria in extremis.