Milan, nuovo obiettivo a gennaio per Ibrahimovic: ma è infortunato!

Il Milan interverrà sul mercato a Gennaio per rinforzare l’organico a disposizione di Fonseca. Ibrahimovic ha puntato un altro obiettivo

Come di consueto, la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali è un momento propizio per le indiscrezioni di calciomercato, ora sempre più di attualità con l’approssimarsi della sessione di gennaio.

Tra i club che interverranno per rinforzarsi dovrebbe esserci il Milan. La priorità dei rossoneri, al momento, è quella di un nuovo innesto in mediana che possa fungere da alternativa a Fofana, uno degli insostituibili per Fonseca. Sia Musah che Loftus Cheek non convincono nel ruolo mentre si attendono le nuove tempistiche sul recupero di Bennacer che si è recato a Doha per curarsi dalla grave lesione al polpaccio che lo terrà fermo almeno fino a inizio anno.

Non mancano già i primi nomi accostati ai rossoneri per rinfoltire il centrocampo. Due di questi giocano in Serie A ovvero il danese del Genoa, Morten Frendrup e Reda Belahyane del Verona. Per entrambi, già a gennaio, potrebbero esserci le condizioni di un trasferimento anche se l’attuale situazione di classifica di Genoa e Verona di certo non agevola la cessione di calciatori importanti per i rispettivi allenatori.

Milan, un altro obiettivo per il centrocampo: concorrenza elevata

Più fonti confermano inoltre che il Milan è uno dei club interessati a uno dei centrocampisti destinati a diventare tra i più ambiti sul mercato. Ci riferiamo allo svedese Hugo Larsson dell’Eintracht Francoforte sul quale il connazionale Zlatan Ibrahimovic avrebbe posto l’attenzione per un possibile investimento in un reparto che necessità di ulteriore qualità.

Arrivato in Bundesliga lo scorso anno, Larsson è un centrocampista completo in grado di combinare al meglio le due fasi di interdizione e proposizione della manovra. Non a caso, stando alle statistiche di questa stagione relative al campionato tedesco, Larsson spicca per la percentuale (il 90%) di passaggi completati.

Attenzione anche alla sua media realizzativa. In 16 presenze complessive tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania, Larsson ha segnato 3 gol. Un altro punto a suo favore, in grado di attirare ulteriormente l’attenzione nei suoi confronti dei top club europei. Il Milan, infatti, non è l’unico su Larsson. Come riporta TeamTalk anche Liverpool e Arsenal si sarebbero già mosse per il centrocampista svedese che ha una valutazione di almeno 30 milioni di euro.

Difficilmente Larsson lascerà Francoforte a Gennaio. Il calciatore si è infatti infortunato alla coscia e c’è ancora incertezza sui possibili tempi di recupero. Una brutta notizia per l’Eintracht Francoforte, partito con il piede giusto in questa prima parte di stagione con il terzo posto in classifica in Bundesliga a sei punti di distanza dal Bayern Monaco capolista.