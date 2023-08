Italia: il nuovo ct ha accettato, l’ha scelto Gravina

Arrivano nuove notizie che riguardano il futuro dell’allenatore che diventerà presto il nuovo commissario tecnico dell’Italia dopo l’addio di Roberto Mancini. Ci sono aggiornamenti veramente importanti al riguardo.

Situazione veramente particolare questa che si è venuta a creare in Italia per quanto riguarda il ruolo del commissario tecnico che sarà un nuovo allenatore dopo che per anni à stato Mancini in panchina.

L’allenatore è stato deciso e in queste ore dal nulla più totale ha deciso di comunicare le proprie dimissioni, che sono diventati da lì a poco ufficiali. Ora la FIGC dovrà decidere in poco tempo la prossima scelta.

La clamorosa svolta per il ruolo di commissario tecnico dell’Italia può arrivare a momenti. Perché in questi prossimi giorni la Nazionale vuole chiudere l’accordo per il nuovo ruolo in panchina.

La Federazione a diversi nomi per la panchina dell’Italia: si tratta di Luciano Spalletti e Antonio Conte che sono tra i principali candidati per la prossima stagione. Infatti, ci sono diverse notizie che riguardano il futuro della Nazionale Italiana.

Ci sarebbero diversi problemi che riguardano Spalletti e la sua clausola fino a dicembre con il Napoli e questo porterebbe a dover parlare con De Laurentiis per una trattativa non facile.

Per Conte, invece, si tratterebbe di un’avventura bis visto quello che ha già avuto in passato con la Nazionale. Ora però si complica l’affare questa volta, perché l’ex Tottenham è abituato a ingaggi di un certo spessore e non sarebbe nelle condizioni economiche dell’Italia.

Arriva ora la possibile scelta di Gravina per il ruolo del possibile nuovo allenatore, tanto che si starebbe cautelando con una scelta a sorpresa con il nome Davide Nicola.

Arrivano novità importanti riguardo quello he sarà il futuro dell’allenatore della Nazionale dell’Italia, perché potrebbe essere proprio Davide Nicola la scelta totalmente a sorpresa che andrebbe a fare Gravina.

L’ormai ex allenatore della Salernitana, che ha fatto diversi miracoli e grandi imprese con le squadre minori, è da mesi esonerato dopo un brutto momento col club campano. Adesso però potrebbe arrivare per lui l’occasione della vita. Davida Nicola può diventare il nuovo allenatore dell’Italia.

Davide Nicola è pronto a diventare il nuovo allenatore della Nazionale dell’Italia, perché si attende soltanto la scelta definitiva della FIGC per il prossimo allenatore, poi non ci saranno problemi a chiudere l’accordo. Il tecnico non vede l’ora che gli venga presentata in maniera ufficiale l’offerta.

Davide Nicola è pronto a firmare come nuovo commissario tecnico dell’Italia. Le prossime ore saranno decisive per provare a chiudere l’affare in base a quando arriverà l’offerta.