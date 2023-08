Svolta improvvisa, Gabri Veiga si avvicina al Napoli e dal Celta Vigo trapela una novità: ecco cosa manca per il sì ufficiale.

Il Napoli rompe gli indugi e si avvicina a grandi passi alla chiusura con Gabri Veiga. Rudi Garcia dovrebbe ben presto abbracciare un centrocampista inseguito a lungo dai partenopei, che prima di chiudere la trattativa avrebbero voluto sistemare un altra pratica caldissima.

De Laurentiis avrebbe voluto incassare i soldi dall’Arabia per la cessione di Zielinski, ma le trattative in uscita sembrano al momento congelate. La concorrenza per Gabri Veiga, e una serie di notizie in arrivo su altri club pronti a puntare sul centrocampista, hanno spinto i partenopei ad approfondire i contatti. Il primo step è stato già fatto con l’entourage del 21enne di Porriño.

L’offerta recapitata ai procuratori dello spagnolo è stata già accettata, e il Napoli ha strappato una promessa importante. Gabri Veiga ha infatti messo in cima alla lista dei desideri il club partenopeo, che ora dovrà trattare con il Celta Vigo. Di passi in avanti, nelle ultime settimane ce ne sono stati tanti. Manca quindi solo un dettaglio che al momento non mette d’accordo le parti, ma spunta una novità che farà esultare i tifosi del Napoli.

Napoli-Gabri Veiga si sblocca: telefonate in corso

Undici reti e 4 assist in 49 presenze nella Liga, con una media che per un centrocampista è molto interessante. Con una rete ogni 230 minuti giocati, l’obiettivo di Rudi Garcia ha un biglietto da visita che fa gola a tanti club, ormai praticamente sorpassati da un blitz improvviso.

A Napoli hanno infatti deciso di accelerare, superando quello che è stato il vero scoglio in una trattativa imbastita da tempo. Il Celta Vigo nelle ultime settimane ha più volte ribadito l’intenzione di incassare la clausola rescissoria, ma quei 40 milioni previsti hanno spaventato i partenopei. Meluso si è avvicinato a quota 30 milioni, ha scalfito le certezze del club galiziano e incassato le parole di Benitez.

Proprio l’ex tecnico del Napoli ha ribadito che difronte ad un offerta in linea con la clausola ci sarebbe stato ben poco da fare per il Celta Vigo, che avrebbe ormai accettato di perdere il calciatore. Proprio per questo motivo arriva una novità che sblocca l’affare. I galiziani avrebbero infatti intenzione di accettare un’offerta da 35 milioni, e Meluso sarebbe pronto nelle prossime ore ad accontentare il club grazie all’inserimento di alcuni bonus. Poi tutto sarebbe fatto, ma da Napoli filtra fiducia, e nell’ambiente partenopeo sono già pronti ad abbracciare un calciatore ormai davvero ad un passo dalla sua nuova esperienza in Serie A.