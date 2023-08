Juventus: Allegri dice addio, l’offerta l’ha convinto

Ci sono aggiornamenti di mercato sulla Juventus e il futuro dell’allenatore, perché c’è la seria possibilità che Massimiliano Allegri lasci la panchina ad un nuovo tecnico.

In queste ultime ore di calciomercato è scoppiato il clamoroso caso di Roberto Mancini, ct della Nazionale che ha presentato le dimissioni dall’Italia e innescato una reazione a catena

Arriva la svolta per quella che sarà la scelta per il futuro della Nazionale, perché da un momento all’altro può arrivare la grande occasione che andrebbe a far cambiare i piani a tante società con una reazione a catena.

Calciomercato Juventus: svolta Allegri

In vista delle prossime ore ci si aspettano novità importanti che possono cambiare l’inizio della stagione di tante top squadre. In queste settimane si inizierà, con il campionato di Serie A che la prossima settimana avrà le prime partite di stagione come da calendario e diverse squadre possono presentarsi con delle sorprese. Infatti, è il caso anche della Juventus, la squadra bianconera allenata da Massimiliano Allegri che potrebbe dire addio al proprio allenatore che andrebbe a fare una nuova scelta per la propria carriera.

La svolta può arrivare imminente nelle prossime ore, perché ora la Juve cerca di capire quella che può essere la scelta di Allegri se dovesse concretizzarsi l’offerta della squadra che ha deciso di puntare forte su di lui in vista del futuro. Sono già stati tanti i cambi in panchina dei vari allenatori in giro per l’Europa e potrebbe non essere finita qua. Le prossime ore saranno decisive già per capire, perché da un momento all’altro si inizierà.

Già in questi mesi sono arrivate offerte per Allegri che ha rifiutato per restare alla Juventus. Si tratta di top club come il PSG o le offerte faraoniche dell’Arabia Saudita, fino ad alcune Nazionali. Lui però ha giurato amore ai bianconeri e potrebbe accadere ancora una volta. Questa volta però l’offerta per lui arriva da un’altra Nazionale.

Italia: offerta per Allegri, la decisione

Roberto Mancini ha lasciato l’Italia e ora la Nazionale cerca un nuovo commissario tecnico. C’è il nome di Allegri tra quelli in cima alla lista. Svolta decisiva che può arrivare da un momento all’altro in vista delle prossime settimane.

Infatti, la Nazionale dell’Italia può pensare di chiudere l’accordo con Allegri e bisognerà attendere quella che sarà la decisione definitiva, con la Juve che aspetta.

Allegri Italia: indizio dalla FIGC

Una scelta a sorpresa potrebbe portare Allegri a firmare con l’Italia come nuovo ct. Un indizio potrebbe essere arrivato proprio in questi giorni, visto che c’è stato un cambio importante con l’addio di Evani, Nuciari e Lombardo che sono stati sostituiti da Bollini, Barzagli e Gagliardi, vicini a Max.