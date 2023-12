De Paul in Serie A a gennaio: affare clamoroso

Quello di Rodrigo De Paul, nel campionato di Serie A, sarebbe un ritorno a dir poco clamoroso: allo stesso tempo non si tratterebbe neanche di un affare impossibile

Il campione del mondo è pronto a riabbracciare il campionato italiano. Addirittura nella prossima finestra del calciomercato invernale. Come riportato in precedenza non si tratterebbe nemmeno di una di quelle trattativa a dir poco impossibili. Fatto sta, però, che bisogna convincere l’Atletico Madrid con una offerta importante.

Non è affatto un mistero che, sulle sue tracce, si siano fiondati moltissimi club italiani. Allo stesso tempo anche stranieri, dopo aver notato che non è più una prima scelta di formazione del suo manager e connazionale, Diego Pablo Simeone.

De Paul, il ritorno in Serie A non è impossibile

Anzi, sarebbe proprio lo stesso calciatore a spingere per un ritorno in Italia. Proprio nel nostro campionato è diventato uno dei migliori nel suo ruolo. Tanto da ricevere sempre la convocazione in nazionale e, soprattutto, il concreto interesse dei ‘Colchoneros‘ che hanno beffato importanti squadre che avevano messo gli occhi su di lui. In primis il Napoli, Milan ed Inter. Senza dimenticare la Juventus che lo ha corteggiato in più di una occasione.

A quanto pare sono proprio i bianconeri pronti ad avviare questa trattativa. Non intendono aspettare il mese estivo in cui avrebbero decisamente più tempo per parlare e convincere la dirigenza madrilena a cedere il loro calciatore. Il direttore sportivo della ‘Vecchia Signora’, Cristiano Giuntoli, è pronto a bussare alla loro porta: una trattativa che si dovrebbe aprire ad un prestito con diritto di riscatto.

Una cifra che si avvicina intorno ai 20 milioni di euro. Difficile, ma non impossibile del tutto. Influenzerà, soprattutto, la volontà del calciatore che vuole ritornare ad essere protagonista nel nostro campionato dove si è espresso ad ottimi livelli. Soprattutto giocare con più continuità, una cosa che in questa stagione non ha avuto modo ed il piacere di fare. I dati parlano fin troppo chiaro: sono solamente 13 le apparizioni (considerando anche i match di Champions League) e 2 assist. Senza mai andare in rete.

La maggior parte delle presenze arrivavano direttamente dalla panchina. Numeri assolutamente non da lui che ha in mente un solo obiettivo: quello di riscattarsi. Magari in un altro club e, soprattutto, quanto prima.