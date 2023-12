Inter, è stato scartato ma gioca in Serie A: “Calciatore scadente”

In passato è stato scartato dall’Inter visto che non era ritenuto affatto all’altezza della situazione, adesso milita ancora in Serie A

Non solo: è anche un titolare. Ma solamente perché, quelli veri, hanno rimediato non pochi problemi muscolari ed hanno dovuto alzare “bandiera bianca”. Allo stesso tempo, però, non si è fatto assolutamente attendere il pesante attacco da parte del giornalista nei confronti del calciatore.

Una vera e propria bordata che non è affatto passata inosservata. Tanto è vero che sui social network non si sta parlando d’altro se non delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso giornalista. L’ex nerazzurro, infatti, è finito nel suo mirino: quante critiche.

L’Inter lo ha scaricato, ma gioca titolare in Serie A: Ravezzani incredulo

Il giornalista in questione è Fabio Ravezzani. Il noto conduttore televisivo del programma ‘Qui Studio a Voi Stadio‘ ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo‘. Ovviamente il tema non poteva che essere il calcio. Allo stesso tempo, però, si è voluto soffermare in particolar modo su una vecchia meteora che ha militato nell’Inter. Si tratta di Juan Jesus, attualmente in forza al Napoli. Il difensore brasiliano è diventato, all’improvviso, titolare.

Solamente perché, sulla sinistra, Matias Olivera e Mario Rui hanno rimediato un infortunio muscolare che li costringeranno a rimanere fuori dai giochi per un bel po’ di settimane. Nonostante preferisca giocare come centrale di difesa, spesso è stato adattato anche come terzino di fascia. Anche se le sue prestazioni continuano a non convincere del tutto i tifosi partenopei che si aspettano molto di più da lui visto che, a prescindere, si tratta di un calciatore di esperienza. Non per Ravezzani che non le ha mandate assolutamente a dire nei suoi confronti.

Queste sono le parole rilasciate dallo stesso giornalista: “Quando militava nell’Inter è stato scartato ed immediatamente etichettato come un giocatore scadente. Prima ha sostituto un calciatore importante come Kim e poi hanno fatto lo stesso con Natan. Alla fine dei conti i risultati sono stati fin troppo ovvi. L’Inter è una squadra che davanti ha calciatori del calibro di Thuram e Lautaro Martinez. Penso che l’argentino, in questo momento, sia considerato il centravanti più forte della Serie A.

Per quanto riguarda Denzel Dumfries, invece, lo vedo molto calato nelle ultime partite. Allo stesso tempo, però, stiamo parlando di un giocatore che ha fisico e che può benissimo mettere in difficoltà un difensore come Juan Jesus“.