Calciomercato, colpo De Paul: arriva in Serie A, annuncio dalla Spagna

C’è l’annuncio dalla Spagna riguardo la cessione di Rodrigo De Paul al club di Serie A. L’Atletico Madrid ha deciso: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato in fermento, le principali società europee sono a lavoro per rinforzare i propri organici. Si muove qualcosa anche sul fronte uscite con alcuni calciatori ad un passo dall’addio. E’ il caso di Rodrigo De Paul che è pronto a tornare nel campionato italiano. C’è una big interessata all’argentino che, dopo l’Udinese, potrebbe tornare nuovamente in Serie A e lottare per le zone alte della classifica.

L’Atletico Madrid ha bisogno di far cassa. Ecco perché la società spagnola si sta muovendo per cedere qualche esubero. Nella lista dei partenti c’è anche il nome di Rodrigo De Paul. L’argentino è stato messo alla porta da Simeone che è pronto a fare a meno di lui in vista della prossima stagione. Un’occasione d’oro per tantissime società, anche italiane, che già in passato avevano cercato l’argentino che adesso è pronto a salutare in maniera definitiva l’Atletico Madrid. C’è un forte interesse da parte di una big di Serie A che ha messo nel mirino il calciatore: ecco l’annuncio dalla Spagna che fa sognare i tifosi italiani.

Calciomercato: stanno prendendo De Paul, arriva in Serie A

Nell’ultima stagione De Paul all’Atletico Madrid non è riuscito a guadagnarsi un ruolo chiave nella formazione spagnola. Ecco perché, Diego Pablo Simeone ha deciso di privarsi dell’argentino per rimpolpare le casse del club. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l’ex Udinese ha buone possibilità di tornare in Serie A: c’è una big che è molto interessata al centrocampista.

A sorpresa, c’è l’annuncio riguardo il trasferimento alla Juventus di Rodrigo De Paul. L’affare può chiudersi in questa sessione estiva di calciomercato. L’Atletico Madrid ha già aperto alla cessione dell’argentino. Su espressa richiesta di Massimiliano Allegri, Giuntoli potrebbe chiudere questa operazione e portare alla Juventus De Paul che è il profilo scelto dal tecnico per rinforzare il centrocampo.

De Paul alla Juventus: la prossima settimana si decide tutto

Grande svendita all’Atletico Madrid con giocatori come Carrasco, Morata e Saul che sono pronti a salutare la squadra in questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore, però, è uscito fuori anche il nome di Rodrigo De Paul che è un altro big che potrebbe dire addio l’Atletico Madrid. Sulle tracce dell’argentino, come evidenziato da fichajes.net, c’è la Juventus con Allegri pronto ad accoglierlo in squadra in vista della prossima stagione. E’ l’obiettivo principale dei bianconeri che sognano di riportare in Italia sia De Paul che Kessie.