Juventus, annuncio ufficiale: salta la tourneè negli Stati Uniti

Juventus in partenza per il Soccer Champions Tour 2023, che si svolgerà negli Stati Uniti. Un mini torneo che vedrà la Vecchia Signora protagonista con tre partite d’alto livello. Si parte subito la notte italiana del 22 luglio con il match contro il Barcellona, in programma alle ore 4,30 del mattino. Poi il 27 luglio, allo stesso orario, la Juve affronterà il Milan in un derby tutto italiano. Infine, il 2 agosto all’1,30 di notte la sfida contro il Real Madrid che chiuderà questo ritiro negli Usa. Per questa partita Allegri ha deciso di non convocare un giocatore: svelati i motivi della mancata partenza, per gli Stati uniti, del calciatore.

Il mercato continua a tenere banco in casa Juventus. Giuntoli è a lavoro per portare alla corte di Allegri qualche rinforzo di qualità. I nomi sono sempre gli stessi e, nelle ultime ore, alla lista di Kessie e Lukaku è uscito fuori anche quello di David del Lille che è un altro profilo seguito per l’attacco dei bianconeri.

Ovviamente, prima di procedere agli acquisti la Juventus dovrà piazzare qualche esubero. Come evidenziato anche da Cristiano Giuntoli, in questo momento il club dovrà stare attenta a rispettare il bilancio e non potrà fare operazioni “pazze” e troppo onerose. Ecco perché, la necessità è vendere almeno un big come Vlahovic, per poi arrivare a determinati calciatori.

Intanto, per la tourneè negli Stati Uniti Allegri ha deciso di convocare sia Vlahovic che Chiesa che fanno parte del progetto Juve. Nonostante uno dei due sia in odore di cessione, il tecnico ha deciso di non fare a meno dei due top bianconeri. A sorpresa, invece, non ci sarà il centrocampista Nicolò Fagioli che non parteciperà al ritiro della Juventus negli USA. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha reso noto tutti i dettagli riguardo questa assenza che peserà e non poco anche sulle scelte di Allegri.

La Juventus ha annunciato l’assenza di Nicolò Fagioli che non è partito con la squadra per gli Stati Uniti. Il giovane centrocampista resterà in Italia a causa di un problema di tonsillite che ha bloccato il suo viaggia per gli Usa. Allegri dovrà fare a meno del giocatore in vista delle amichevoli contro Barcellona, Milan e Real Madrid.