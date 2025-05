De Zerbi torna in Serie A: annuncio e colpo di scena

Per Roberto De Zerbi arriva una svolta importante in relazione al suo futuro, con un ritorno in Serie A che farebbe felici tutti. Arriva l’annuncio che rappresenta un autentico colpo di scena da questo punto di vista.

In estate sono tante le panchine che potrebbero fare i conti con una autentica rivoluzione. Come spesso accade, ma forse in questa annata in misura ancora maggiore. I punti interrogativi che attendono una risposta questa estate sono tanti e si ha la sensazione che siamo alla vigilia di un autentico effetto domino. In cui potrebbero essere coinvolte anche delle società che in questo momento si sentono al sicuro da questo punto di vista. Ed attenzione, da questo punto di vista, al futuro di Roberto De Zerbi.

Si tratta di un allenatore che ha fatto delle cose straordinarie in carriera, quasi sempre in squadre partite non con il favore dei pronostici. Basti pensare al Sassuolo, allo Shakhtar Donetsk (realtà dominante in Ucraina, ma con questa avventura che è stata condizionata dallo scoppio della guerra), al Brighton in Premier League ed all’Olympique Marsiglia in Ligue 1. Adesso, però, può già dire addio alla Francia e si potrebbe spalancare per lui le porte della Serie A. C’è un annuncio, in tal senso, che cambia gli scenari.

De Zerbi di nuovo in Serie A: le ultime notizie sul suo futuro+

La sua proposta di gioco ha fatto breccia praticamente sempre nei club in cui ha avuto la possibilità di lavorare. Nonostante qualche frizione registrata nell’ultimo periodo, però, sembrava dovesse continuare il suo rapporto con il Marsiglia. Adesso, però, arriva un importante annuncio proprio da parte sua. Roberto De Zerbi, infatti, ha annunciato di voler restare alla guida dell’OM al 100%, ma ci sono alcuni aspetti preoccupanti. Andiamo a vedere quali sono e perché potrebbero cambiare il suo futuro.

Come da lui stesso sottolineato, ci sono alcune cose che non sono piaciute alla proprietà ed altre che non sono piaciute a lui. Proprio per questo motivo, oltre a dover avere un incontro per valutare questa annata e per programmare la prossima, a quanto pare De Zerbi vuole avere anche delle rassicurazioni e chiarire alcuni aspetti che hanno creato tensione tra le parti.

Insomma, non è ancora detta l’ultima parola. Non è detto, infatti, tenendo conto del carattere a dir poco forte di Roberto De Zerbi, che non si possa arrivare ad una rottura. Con, eventualmente, il Milan e non solo che potrebbero approfittare di questa situazione per riportare in Serie A uno dei più grandi talenti tra gli allenatori emergenti.