Serie A, Allegri nuovo allenatore: Sinner decisivo

Nel futuro di Massimiliano Allegri arriva una svolta del tutto inattesa. Può seriamente essere lui il nuovo allenatore e l’assist al bacio, perfetto, arriva in maniera del tutto inattesa da Jannick Sinner. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto di un allenatore di calibro internazionale e che nella sua carriera ha dimostrato tutto il suo valore. In più avventure, a partire dal Cagliari fino ad arrivare alla doppia parentesi della Juventus. Ultima delle quale riabilitata in maniera importante, per così dire, dalla stagione deludente di quest’anno. C’è curiosità, ovviamente, di vederlo di nuovo in pista, dal momento che anche dal punto di vista comunicativo è sempre interessante da ascoltare e da seguire. Oltre ad avere uno stile divertente ed efficace. In campo ma anche fuori dal rettangolo verde.

Sono tante le squadre che di recente sono state accostato al suo nome. Italiane ma non solo. In tal senso, nel futuro di Massimiliano Allegri adesso arriva un importante colpo di scena che può cambiare in maniera radicale le prospettive da questo punto di vista. E stavolta l’assist per la svolta del tutto inattesa arriva direttamente da uno dei fenomeni dello sport italiano del momento. Vale a dire Jannick Sinner. Andiamo a vedere da dove nasce questo interessante intreccio, in prospettive che si spalancano molto interessanti.

Allegri nuovo allenatore, assist da Sinner: le ultime notizie a riguardo

Si è parlato di Allegri soprattutto in relazione al Milan ed alla Roma, dal momento che entrambe queste realtà sono alla ricerca di un nuovo allenatore. In tal senso, però, nel futuro del toscano arrivano delle importanti novità proprio in relazione al toscano direttamente da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di calciomercato. Sul suo canale YouTube, infatti, Massimiliano Allegri a Roma, con la scusa degli Internazionali di tennis che hanno visto protagonista anche Sinner, ha incontrato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli.

A quanto pare, infatti, è proprio lui il principale indiziato per la panchina del Napoli visto che per Antonio Conte resta a dir poco viva la pista Juventus. Soprattutto ascoltando le parole di ieri del tecnico azzurro, in cui ha più volte sottolineato la sua stanchezza. In tal senso, Allegri avrebbe dato la sua disponibilità, ma adesso bisognerà aspettare, prima di procedere, l’incontro tra De Laurentiis e Conte per capire se le parti potranno andare avanti insieme.

Insomma, con l’assist di Sinner può essere andato di scena un incontro decisivo per il futuro del Napoli. La speranza di tutti è che Conte possa restare, ma nel caso gli azzurri non vogliono farsi trovare impreparati. Attenzione, dunque, il nome di Allegri.