Delusione totale, pazienza finita per Mourinho: a gennaio saluta

Una vera e propria delusione per l’ambiente giallorosso, in particolar modo per il tecnico José Mourinho: pazienza finita per il manager portoghese

A questo punto non è assolutamente da escludere una possibile partenza nella prossima sessione del calciomercato di gennaio. Il suo arrivo non ha per nulla inciso nella squadra giallorossa. Arrivato come l’atleta che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità al team allenato dallo ‘Special One’, a quanto pare ha deluso le aspettative.

Tanto è vero che sui social network buona parte degli utenti ha deciso di puntare il dito contro di lui. Il primo ad essere deluso, appunto, è proprio il nativo di Setubal che ci sperava tanto.

Il suo nome era stato accostato, per più di qualche anno, proprio alla società giallorossa. Ed alla fine, proprio nell’ultimo calciomercato estivo, è arrivato. Addirittura a parametro zero dai francesi dell’Olympique Lione. In Francia ed in Ligue 1 si parlava un gran bene di Houssem Aouar.

Roma, il suo arrivo non ha inciso: possibile cessione a gennaio

Il classe ’98 ha accettato, con entusiasmo, la corte di Mourinho e l’avventura in Serie A. Purtroppo, però, il suo impatto non è stato così devastante. Nonostante il centrocampista, in campionato, abbia timbrato il cartellino in due occasioni.

Anche se le ultime prestazioni hanno letteralmente deluso. In particolar modo il match di Europa League contro il Servette in cui è apparso davvero sottotono. Molti palloni persi e a tratti svogliato. Tutto questo i tifosi lo hanno notato e, di conseguenza, non lo hanno affatto perdonato. Anche la società è rimasta molto delusa dal suo rendimento. A questo punto non è assolutamente da escludere una sua possibile partenza nella prossima sessione del mercato di gennaio.

Così come non è da escludere un possibile interessamento da parte di qualche squadra di Premier League che, in questi ultimi anni, hanno mostrato molto interesse per il 25enne. Come riportato in precedenza il calciatore è arrivato nella Capitale a parametro zero questa estate. Segno del fatto che potrebbe essere ceduto addirittura ad una cifra importante. Il suo cartellino, infatti, si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Anche se, allo stesso tempo, risulta molto complicato che qualche team possa tentare l’assalto in inverno. Molto più probabile che possa presentarsi una offerta nel prossimo calciomercato di giugno.