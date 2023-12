Cecilia Rodriguez, vestito mini: manda tutti fuori di testa

Cecilia Rodriguez sulle orme della celebre sorella: il vestito è così corto da mandare i follower e i fan fuori di testa

Di recente Belen Rodriguez ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti bollenti che hanno mandato i tilt il web e i social network.

Immortalata nelle acque turchesi che bagnano l’atollo maldiviano cui ha chiesto asilo per sfuggire ai rigori dell’inverno per una vacanza al mare decisamente fuori stagione, la showgirl argentina ha regalato uno scorcio d’estate ai suoi follower: il suo lato A che emerge dalle acque dell’Oceano Indiano ha alzato la temperatura come neanche durante la canicola estiva.

Ma, come recita un noto proverbio, ‘buon sangue non mente’ e così Cecilia Rodriguez non ha voluto essere meno della celebre sorella replicando con uno scatto che dimostra, una volta di più, come la bellezza e il sex appeal siano doti ereditarie nella famiglia Rodriguez.

Cecilia Rodriguez, il vestito è talmente mini da mandare tutti fuori di testa

Sfida a colpi di scatti osé per le due sorelle argentine più amate dagli italiani, ci perdonino Wanda e Zaira Nara. La rivalità tra sorelle è proverbiale ma quando a sfidarsi a colpi di selfie bollenti sono due rappresentanti dell’altra metà del cielo sexy e provocanti come Belen e Cecilia Rodriguez, il relativo confronto non può che essere al ‘calor bianco’.

Basta, infatti, dare una rapida occhiata all’ultimo scatto postato sul suo account Instagram, dove la seguono assiduamente in 4.7 milioni, per rischiare di ustionarsi gli occhi. Stretta in un angolo tra una finestra e un’elegante cristalleria vintage, dove fanno bella mostra di sé alcuni piatti di porcellana, Cecilia Rodriguez sfoggia, nello scatto qui sotto, un vestito talmente mini da lasciar scoperte le chilometriche e affusolate gambe.

La minore delle sorelle Rodriguez, dunque, è così hot che per poterla ammirare nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram occorre essere infagottati in una tuta ignifuga per scongiurare il pericolo di venire investiti dalle relative ‘fiamme’.

Comunque, i suoi follower, increduli e fuori di testa dinanzi a un tale concentrato di sex appeal, hanno corso volentieri il rischio tanto da aver bombardato la scatto in questione di ‘mi piace’, ‘cuoricini’, ‘rose rosse’ e di commenti entusiastici, da ‘bellissima’ a ‘che bellaaaa’, a ‘Cecilia si a meglj…(Cecilia sei la migliore)‘, giusto solo per darvi un assaggio.

Invece, la compagna di Ignazio Moser non si è limitata a un assaggio ma ha ammannito un pranzo completo di sensualità di cui hanno fatto indigestione i suoi sempre più estasiati follower.