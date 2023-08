Terremoto in Nazionale, cambia tutto: decisione presa da Mancini

Roberto Mancini è diventato, negli ultimi anni, il pilastro attorno al quale è stata costruita la Nazionale capace di portare a casa Euro 2020. Adesso, però, proprio in seno a questa compagine è stata presa una decisione definitiva da parte del CT che cambia tutti gli scenari. Presenti e futuri.

Non è certamente una fase storica positiva per la Nazionale italiana. Si ha, in tal senso, la netta sensazione che la conquista di Euro 2020 sia stato più un merito di Roberto Mancini e della sua squadra che una medaglia al lavoro svolto dal sistema calcio nostrano. Non a caso, è arrivata la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali che sa tanto di doccia fredda per tutto il movimento calcistico italiano. Adesso arriva un nuovo terremoto in Nazionale grazie alla decisione presa da Roberto Mancini che sa tanto di presa di posizione inderogabile. Andiamo a vedere di che cosa si tratta e quali sono gli scenari che si spalancano ora.

Nazionale italiana, decisione del C.T.

Il nome di Roberto Mancini, come quello di ciascun componente della spedizione di Euro 2020, resterà marchiato a fuoco nella storia della Nazionale italiana. La conquista degli Europei, però, è stata seguita da una dolorosissima mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar che ha fatto sprofondare tutti, dagli addetti ai lavori fino ai tifosi, nello sconforto più totale.

Come sempre accade in questi casi, dopo uno scossone del genere ci sono sempre state scosse d’assestamento. Non a caso, infatti, in diverse circostanze l’Italia ha avuto dei passaggi a vuoto, prima di trovare la quadra con l’arrivo di Retegui in avanti. Adesso, però, cambia nuovamente tutto. Come riportato da Libero, infatti, il commissario tecnico Roberto Mancini si è dimesso dal proprio ruolo. E’ un autentico fulmine a ciel sereno, soprattutto se si considera che solo pochi giorni fa era stato nominato coordinatore anche delle Nazionali Under 20 ed Under 21.

Dimissioni Mancini, la svolta

Il tutto è ovviamente da chiarire nei prossimi giorni, dal momento che sembrano difficili da comprendere queste motivazioni allo stato attuale delle cose. Nei giorni scorsi, però, si era parlato di frizioni con Alberico Evani, dimissionario, che di Mancini era il vice la spalla in Nazionale. Inizia, dunque, adesso il valzer relativo ai possibili eredi di Mancini. Non sarà per niente facile.