Calciomercato Juve: addio a sorpresa, anche lui in Arabia Saudita

Nuovi indizi di calciomercato riguardo l’addio del calciatore dalla Juventus: è tutto pronto per il suo trasferimento in Arabia Saudita.

Addio alla Juventus per andare in Arabia Saudita. I bianconeri rischiano di perdere uno dei migliori calciatori della rosa sul quale il club aveva puntato nel corso della precedente stagione. Ecco tutti i dettagli in merito a questo affare di mercato che può portare nuove risorse nelle casse della società bianconera.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: la società sta lavorando per cedere in questa sessione 2023 il calciatore che dopo un anno importante può lasciare subito l’Italia. C’è una proposta irrinunciabile da parte dell’Arabia Saudita che ha messo sul piatto tanti soldi per convincere i bianconeri a cedere il calciatore.

Mercato Juve: lo cerca l’Arabia Saudita, addio a sorpresa

La Juventus potrebbe perdere uno dei suoi calciatori. Dopo una stagione positiva, in cui il ragazzo ha sfruttato le occasioni concesse da Massimiliano Allegri che l’ha migliorato soprattutto in fase difensiva, il centrocampista è pronto a lasciare la Serie A per andare in Arabia Saudita.

La Saudi Pro League dopo Brozovic e Milinkovic è pronta ad accogliere nel proprio campionato anche il giocatore di proprietà della Juventus. La sua cessione potrebbe fruttare tanti soldi al club che è pronto a rinvestire quanto ricavato con l’acquisto di un nuovo elemento in mezzo al campo. Ecco le ultimissime notizie in merito a questa operazione di calciomercato che potrebbe entrare nel vivo nelle ultime settimane.

Il mercato arabo finirà il 20 settembre, ecco perché c’è ancora tempo per risolvere gli ultimi dettagli relative a questa cessione dello juventino che sta trattando con la società araba il suo trasferimento. I bianconeri sono pronti a privarsi del calciatore ed hanno già individuato il sostituto: si tratta di Cambiaso che dopo il prestito a Bologna è stato riconfermato alla Juventus. Il terzino è un valido elemento, come dimostrato anche ieri nel corso dell’amichevole pre campionato contro l’Atalanta. La sua duttilità favorisce Allegri che può sfruttare il calciatore in entrambe le fasce.

Ecco perché adesso Kostic è sempre più vicino all’addio dalla Juventus.

Kostic in Arabia Saudita: si avvicina il suo addio dalla Juventus?

Secondo quanto riportato da Sport1, la Juventus è pronta a cedere Kostic per 12 milioni di euro. Il calciatore è nel mirino di alcune società tedesche, inglesi e turche. Sullo sfondo anche l’ipotesi di un ritorno all’Eintracht Francoforte. Ma l’opzione più concreta è quella che porta il serbo all’Arabia Saudita. Al suo posto, la Juventus è pronta a valorizzare due giovani talenti quali Iling Junior e Cambiaso.