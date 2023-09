Mercato: Donnarumma torna in Serie A, svolta nell’affare

Da tempo ormai sembra che si stia avvicinando in maniera costante il ritorno di Gianluigi Donnarumma in Serie A. La sua avventura al Paris Saint Germain non è stata costellata di prestazioni convincenti e di applausi. Ora però arriva la svolta e l’annuncio che spalancano le porte al suo ritorno.

Il volto immagine della Nazionale italiana allo stato attuale delle cose è senza ombra di dubbio Gigio Donnarumma. Non a caso, infatti, indossa spesso i gradi di capitano ed è anche il profilo con una maggiore fama su scala internazionale. Dopo l’addio al Milan ed il conseguente approdo al Paris Saint Germain, tutti si aspettavano che potesse fare il definitivo salto di qualità. Questo però non è avvenuto, complice un ambiente costantemente infuocato in quel di Parigi. Adesso si avvicina il suo ritorno in Italia ed in Serie A. C’è l’annuncio che sa tanto, in tal senso, di una porta spalancata per lui.

L’ex Milan di nuovo in Serie A

Su scala internazionale siamo al cospetto di uno dei portieri più forti in assoluto. Paragonabile, in tal senso, solo a profili come Courtois e Mike Maignan. Al PSG però c’è aria di totale rifondazione e non a caso anche questa estate è stato spesso accostato ad un ritorno in Serie A. Che per cifre e prospettive avrebbe comunque del clamoroso. In tal senso, però, adesso arriva la svolta.

In ritiro con la Nazionale francese, infatti, Mike Maignan non ha assolutamente chiuso le porte al Paris Saint Germain. Anzi. Ha ribadito che in futuro non si può sapere cosa accadrà, ma in ogni caso non esclude che dunque possa tornare a Parigi, la città che gli ha dato i natali. In questo modo Donnarumma diventerebbe di troppo ed ecco che si potrebbe finalmente arrivare alla definizione del suo passaggio alla Juventus, che da anni ormai lo insegue. Di seguito i dettagli.

Donnarumma alla Juventus, assist di Maignan

Come dimostrato dal caso Tonali, il mercato del Milan è fatto da uscite che finanziano innesti. L’anno prossimo potrebbe toccare a Maignan, con i bianconeri che dal canto loro potrebbero iniziare a pensare seriamente al dopo Szczesny. Ha, infatti, 33 anni ed un contratto fino al 2025. La prossima estate, dunque, potrebbe essere l’ultima occasione utile per venderlo e ricavarci qualcosa, anche perché i discorsi per il rinnovo al momento sono fermi.