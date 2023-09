Serie A, infortunio pesante: i tempi di recupero sono lunghissimi

La Serie A è appena iniziata e ci sono già dei problemi importanti da dover fronteggiare per gli infortuni che rischiano di creare danni.

Il calcio italiano deve già fronteggiare i primi problemi che rischiano di compromettere l’inizio della stagione. Tutti i club ora stanno iniziando a capire quali sono i reali obiettivi da puntare per il resto della stagione che potrebbero essere diversi da quelli di qualche settimana. La condizione fisica dei calciatori migliori dovrà reggere più a lungo possibile ma ora è tempo di gestire le primissime difficoltà.

Ci sono già i primi problemi che iniziano a dare fastidio agli allenatori che stanno ancora pianificando le rose migliori per far bene in Serie A.

Serie A, l’infortunio è serio: cosa è successo

La Serie A è iniziata da meno di un mese e tanti club hanno già stabilito la loro forza, andando a seguire in manira precisa gli obiettivi che avevano prefissato le società e hanno iniziato a vincere. Gli allenatori si sono detti già soddisfatti di quanto visto nelle prime partite e dei miglioramenti mostrati campo ma ci sono ancora delle cose da tenere sotto controllo per continuare su questi ritmi.

La sosta nazionali arriva al momento giusto, per far sì che tutti gli allenatori possano mettere a punto altre idee tattiche, anche se ci saranno tanti calciatori pronti a dire addio. La stabilità delle condizioni fisiche è fondamentale per continuare a giocare su alti livelli.

Ma ci sono i primi problemi legati alle condizioni fisiche dei calciatori più importanti. L’infortunio ha creato preoccupazione anche all’allenatore e a tutto l’ambiente.

Torino, infortunio per Djidji: si è operato

Il Torino di Ivan Juric è in netta crescita e sta facendo molto bene in questo inizio di stagione. La vittoria contro il Genoa di ieri ha portato grande entusiasmo a tutto l’ambiente e allo stesso allenatore, che ha intenzione di portare i granata più in alto possibile.

Il tecnico croato ha perso uno dei suoi uomini di fiducia per tanto tempo. Questa mattina Koffi Djidji si è operato per un intervento di addominoplastica. A comunicarlo è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale.

“Djidji è stato sottoposto a Montecarlo presso l’Institut Monégasque de Médecine et de chirurgie du Sport ad intervento di addominoplastica dal Professor Gilles Reboul, alla presenza dello staff medico del Torino FC. L’atleta inizierà immediatamente il percorso riabilitativo”.

Infortunio Djidji: i tempi di recupero

L’infortunio di Djidji crea un danno importantissimo al Torino e alla difesa di Ivan Juric che non può puntare su uno dei pupilli del tecnico croato.

I tempi di recupero di Koffi Djidji sono molto lunghi. Il difensore dovrà stare fermo ai box per almeno due mesi prima di poter tornare a disposizione del Torino.