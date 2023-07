Donnarumma rapinato e denudato: ecco come è scappato

E’ del clamoroso quello che è accaduto al giovane calciatore e portiere della Nazionale italiana Gigi Donnarumma a Parigi, una rapina con i ladri che gli hanno derubato tanto e l’hanno mortificato.

Una situazione gravissima quella che è successa che ora spingerà il portiere a dover fare delle scelte importanti in vista del futuro. Perché ora non può più restare senza nessun dubbio a Parigi.

Svolta importante per quello che è anche il calciomercato ora dopo quanto capitato al portiere italiano che pare sia pronto ad andare via dall’attuale club dopo quanto accaduto.

Rapina Donnarumma: dinamica choc

Il portiere del PSG e dell’Italia Gigio Donnarumma è stato vittima di una rapina, insieme alla compagna Alessia Elefante nella loro casa di Parigi. La dinamica sarebbe stata davvero incredibile e avrebbe sconvolto chiunque. I ladri hanno legato e derubato Donnarumma e Elefante e sono scappati con un bottino di oltre mezzo milione di euro.

Una notte completamente da dimenticare per Gigio Donnarumma ma non sarà mai così. Il portiere del PSG e della Nazionale italiana ha subito una rapina a mano armata nella loro casa di Parigi, di preciso in quello che è l’ottavo arrondissement. Dopo essere stato legato e anche spogliato dei suoi vestiti è stato rapinato con i ladri che hanno girato in casa per poi scappare via con un grande bottino di circa 500 mila euro.

Lo stesso è capitato, purtroppo, alla sua compagna Alessia Elefante che, come Donnarumma, ha subito la stessa sorte. Il portiere del Paris Saint Germain e la sua compagna hanno subito una rapina in abitazione di Parigi intorno alle 3.20 del mattino ed è stata una delle peggiori rapine di sempre per un giocatore.

Parigi: le altre rapine ai calciatori

Era da poco tornato a Parigi Donnarumma per poter iniziare gli allenamenti con il Paris Saint Germain e il nuovo allenatore Luis Enrique. Rapine di grande valore erano state subite anche da Icardi, Thiago Silva, Marquinhos, Sergio Rico e Angel Di Maria in passato a Parigi.

Calciomercato: Donnarumma torna in Italia

Il portiere dovrà scegliere il meglio per la propria salute mentale. Perché quello che è accaduto ha segnato in maniera clamorosa a lui e la sua compagna e sarà così per tutta la vita. Per questo motivo ora non hanno più intenzione di restare a Parigi e Donnarumma e la sua compagna vogliono avvicinarsi il più possibile alle loro famiglie.

Ecco che allora si pensa a quello che può essere un nuovo trasferimento in Serie A di Donnarumma in uno dei migliori club per provare a mettersi alle spalle quanto accaduto e provare a migliorare la sua salute mentale con la sua compagna. Diverse possibilità che si verranno a creare ora in Italia tra le vari squadre interessate a lui.