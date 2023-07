Maldini torna in dirigenza: nuovo ruolo, firma anche Buffon

Paolo Maldini ha lasciato il Milan e ora può subito iniziare una nuova avventura da dirigente: con lui firma anche Gianluigi Buffon.

Il futuro di Paolo Maldini non sarà al Milan e sta cercando una nuova esperienza per ricominciare alla grande. L’ex dirigente del Milan non ha ancora deciso se fermarsi per una stagione o ripartire subito ma solo con il giusto progetto. L’addio con il Milan è stato traumatizzante per molti tifosi che avrebbero voluto continuare con lui anche per i prossimi anni.

Con la società si è rotto un rapporto che sembrava roseo e ora è tempo di ricominciare da capo ma con un’altra esperienza di primissimo livello.

Addio al Milan: Maldini pronto a ricominciare

Paolo Maldini è pronto a rimettersi in gioco a grandi livelli dopo la grande esperienza al Milan. Per il calcio italiano ed europeo è stato uno dei dirigenti più importanti e influenti dell’ultimo decennio ma la sua esperienza e le sue doti non sono bastate per continuare il rapporto con RedBird.

Il Milan ha già ricominiciato dopo l’addio a Paolo Maldini e Frederic Massara e ora lo stesso possono fare i due dirigenti. I rossoneri hanno deciso di cambiare la dirigenza per iniziare un nuovo progetto e iniziare a percorrere un’altra strada. Non sarà facile riuscire a ripetere tutto al meglio e gestire lo spogliatoio ma con le nuove personalità ci sarà l’inizio di una nuova era.

L’addio di Maldini al Milan è stato accolto con preoccupazione dal tifo rossonero che non ha ancora digerito le modalità di separazione. Il futuro è stato affidato a Giorgio Furlani e a Geoffrey Moncada e ora per Paolo Maldini si aprono le porte di un nuovo futuro.

Maldini, colloquio con l’Italia: entra in FIGC

Paolo Maldini ha scritto la storia del Milan e della Nazionale italiana, e ora può continuare a farla, anche da dirigente. Per questo motivo nel suo futuro potrebbe esserci la prima esperienza anche da dirigente della FIGC.

La FIGC vuole inserire una nuova figura di spessore nello staff del ct Roberto Mancini in Nazionale. L’addio di Gianluca Vialli ha lasciato un vuoto incolmabile nella dirigenza della Naionale Italiana e ora l’obiettivo è quello di affidarsi ad una figura tanto importante come può essere quella di Paolo Maldini.

Gabriele Gravina sta lavorando al rinnovo del quadro tecnico della FIGC e vuole inserire un dirigente che sappia unire il lavoro della squadra e quello della dirigenza e fare da collante tra le parti.

FIGC, non solo Maldni: c’è anche Gigi Buffon

Le idee della FIGC sono molto chiare: affidarsi a uomini di grande spessore umano per permettere alla squadra di essere sempre serena anche nei momenti più complicati.

C’è anche Gianluigi Buffon nelle idee della FIGC. Il portiere italiano non è certo di continuare la sua carriera da calciatore e può dire addio al calcio giocato proprio nei prossimi giorni. A quel punto la Nazionale Italiana potrebbe assumere due figure di grande riferimento e iniziare un nuovo progetto.