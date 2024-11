Juventus, apertura allo scambio con Vlahovic: “Non è un’ipotesi astratta”

La Juventus già pensa alle prossime mosse di mercato: Vlahovic potrebbe partire in uno scambio con un top player

Weah ed Yildiz hanno lanciato la Juventus nel derby contro il Torino. I bianconeri hanno così centrato un successo fondamentale e, sfruttando il pari tra Inter e Napoli nel big match andato in scena in notturna, sono tornati a ridosso della prima posizione.

Il sesto posto, infatti, non deve ingannare: la classifica è cortissima, c’è una vera e propria ammucchiata per quanto riguarda le prime posizioni, con sei squadre racchiuse in appena due punti. Ciò significa che ogni passo falso può essere decisivo così come lo è approfittare di ogni colpo sparato a vuoto dagli avversari.

Una situazione che impone a Thiago Motta di tenere sempre alta la concentrazione anche in vista della ripresa del campionato dopo la sosta: tra campionato e Champions League vi sarà un nuovo tour de force che potrà essere decisivo anche per quanto riguarda il prosieguo della stagione. E va da sé come il tecnico si aspetti qualche rinforzo per coprire falle emerse in questi primi mesi di stagione.

Juve, Vlahovic addio: scambio con un top player

Due i reparti dove sono emerse le maggiori criticità, la difesa e l’attacco. Per quanto riguarda il reparto arretrato, dopo il grave infortunio di Bremer, motta si aspetta almeno un colpo considerato come siano rimasti solo due centrali di ruolo (Kalulu e Gatti) più due adattati (Cabal e Danilo).

In attacco, invece, manca un vero e proprio alter ego di Vlahovic. Il bomber serbo non ha sostituti considerato come Milik sia nuovamente infortunato e Kean sia stato ceduto in estate alla Fiorentina, forse troppo frettolosamente. Il centravanti sta accusando un po’ di stanchezza e Motta sta provando a dosare le sue forze con cambi nelle fasi finali delle gare, adattando in quel ruolo Yildiz, Weah, Conceiçao e Nico Gonzalez (attualmente infortunato).

Vlahovic, peraltro, non è certo il prototipo di centravanti tipo per Thiago Motta: il classe 2000 sta segnando anche con una certa regolarità, è il capocannoniere della Juve ma complice anche la sua situazione contrattuale la sua permanenza in bianconero è tutt’altro che garantita.

“La Juve già lo scorso anno ha provato a cedere Vlahovic – la riflessione di Massimo Giletti, giornalista e tifoso bianconero – Allegri voleva Lukaku in attacco ed il serbo ha un ingaggio altissimo. Per me è fortissimo anche se sbaglia gol facili all’apparenza” Giletti ha anche commentato la possibilità di uno scambio con Osimhen.

“Non è astratta l’ipotesi ma il nigeriano percepisce un ingaggio davvero pesante” ha ammesso sottolineando peraltro come Vlahovic sia legato al club bianconero. “Vedremo se capirà cosa fare per restare a Torino oppure se seguirà le orme di Federico Chiesa“.