Due per uno Inter: super colpo in Serie A

L’Inter vuole rinforzi di spessore per la prossima stagione per competere per scudetto e Champions: l’operazione per il grande affare

In una stagione dai molti alti e bassi e dalle tante contraddizioni, l’Inter, con un grande finale, ha raggiunto traguardi importanti e il bilancio può certamente considerarsi positivo. Terzo posto in campionato, Coppa Italia e Supercoppa in bacheca, più un grande percorso europeo che ha condotto i nerazzurri fino alla finale di Champions League a Istanbul, persa di misura con il Manchester City.

L’andamento del match conclusivo in Turchia ha lasciato un bel po’ di amaro in bocca, ma al tempo stesso ha mostrato che la strada è quella giusta. Simone Inzaghi si è preso la scena, rilanciandosi nel momento più difficile e dimostrando di essere un tecnico in grado di lottare su grandissimi palcoscenici. Da lui si riparte per una nuova annata in cui l’obiettivo sarà confermarsi ad altissimo livello in Europa e tornare a competere per lo scudetto dopo una stagione in cui la lotta per il titolo, anche per via di un Napoli stratosferico, è stata abbandonata troppo presto.

La lotta sul doppio fronte passerà inevitabilmente per una rosa di grande spessore. Le richieste del tecnico in questo senso sono chiare. Confermare per quanto possibile l’intelaiatura base e i giocatori più importanti e portare a casa alcuni rinforzi di sicuro affidamento e talento per migliorare la qualità complessiva. C’è un nome in particolare che l’allenatore vorrebbe più di tutti e Marotta proverà ad accontentarlo.

Inter avanti tutta per Milinkovic-Savic: scambio doppio proposto alla Lazio

Il nome in questione è quello di Sergej Milinkovic-Savic, pupillo di Inzaghi ai tempi della Lazio e giocatore attorno al quale si incendia già il mercato. Il serbo è a un anno dalla scadenza del suo contratto con i biancocelesti e a questo punto la partenza appare inevitabile.

Per lui sono pronte a sfidarsi le big, Lotito non vorrà svenderlo ma lo lascerà andare solo di fronte alla giusta proposta. Marotta starebbe preparando una doppia contropartita tecnica per convincere i capitolini. A centrocampo, Asllani, che nelle rotazioni di Inzaghi non ha praticamente mai trovato spazio e che sarebbe un giocatore gradito a Sarri. Più il giovane attaccante Mulattieri, che in prestito al Frosinone si è distinto con un campionato da 12 reti in Serie B.

Due nomi che potrebbero ingolosire non poco il club biancoceleste e abbassare sensibilmente l’entità della contropartita economica che l’Inter dovrà comunque corrispondere alla Lazio. L’attaccante potrebbe essere il perfetto vice Immobile, risolvendo un problema enorme che Sarri ha avuto negli ultimi anni. Il centrocampista ex Empoli andrà invece a colmare un vuoto che si verrà a creare in mezzo al campo nel caso di addio, appunto, di Milinkovic oltre a quello, sempre più probabile, di Luis Alberto.