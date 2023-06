Juventus, squalifica in arrivo: rissa pagata a caro prezzo

Maxi squalifica in finale per un giocatore della Juventus che pagherà a caro prezzo una rissa nel finale di una partita.

Continuano a non arrivare buone notizie per la Juventus anche a campionato finito. Dopo la penalizzazione che ha costretto i bianconeri a rinunciare alla prossima Champions League, ora è in arrivo una pesante squalifica per un calciatore bianconero.

Non si può certo dire che la stagione appena chiusa sia stata positiva per la Juventus che tra risultati negativi e decisioni della giustizia sportiva, ha visto andare in fumo tutti gli obiettivi dell’annata. Ora il club bianconero è pronto a ripartire affidandosi ancora una volta a Massimiliano Allegri sulla panchina e valutando dei cambi a livello dirigenziale per dare vita ad una rivoluzione. Nel frattempo però vanno fatti i conti con i calciatori con uno in particolare che rischia una lunga squalifica.

La partita tra USA e Messico si è trasformata in una vera e propria corrida. La sfida è stata vinta per 3-0 dagli statunitensi ma attorno al minuto 68 si è scatenata una rissa tra i calciatori con McKennie tra i protagonisti.

In seguito ad un fallo subito da un suo compagno di squadra, il centrocampista della Juventus si è gettato nella mischia ed è risultato tra i più esagitati nella rissa che si è venuta a creare.

Lo statunitense non si è fermato qui perché dopo aver partecipato alla vera e propria lotta, si è rivolto verso i tifosi avversari facendo segno ‘due’ come il numero di gol segnati fino a quel momento dagli USA, baciando la propria maglia. Ora per lui è in arrivo una pesante stangata dal giudice sportivo.

Il giocatore è tornato ad essere della Juventus dopo il prestito al Leeds che non ha riscattato il suo cartellino essendo retrocesso in Championship. McKennie è stato anche tra i più contestati dai tifosi del club inglese, reo di non aver dato quell’apporto immaginato per portare la squadra alla salvezza. Ora i bianconeri dovranno trovare una nuova sistemazione allo statunitense che non rientra nei piani tattici di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

