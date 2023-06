È finita con il Napoli, altro addio eccellente dopo Kim: tifosi gelati

Dopo la partenza imminente di Kim Min-Jae, i tifosi del Napoli potrebbero dire addio ad un altro titolare del Napoli campione d’Italia.

Dopo la vittoria storica dello Scudetto, il preidente Aurelio De Laurentiis ha dovuto affrontare subito delle questioni molto spinose. Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, una volta che hanno vinto il campionato, hanno espresso al patron partenopeo la loro volontà di cambiare aria. Se il primo è ancora in attesa di conoscere il suo futuro, visto il forte interessamento su di lui della Juventus, l’addio del tecnico toscano è invece ufficiale già da diverse settimane.

Il Napoli, infatti, ha già un nuovo allenatore: ovvero Rudi Garcia. Il tecnico francese, dopo un lungo casting, sarà l’uomo che difenderà lo Scudetto conquistato quest’anno da Luciano Spalletti. Nonostante qualche dubbio iniziale, grazie alla sua conferenza stampa, l’ex allenatore della Roma ha già di fatto conquistato i tifosi azzurri.

Rudi Garcia ha ribadito in conferenza stampa la sua volontà di poter far vincere al Napoli altri trofei, confermando così anche le ambizioni dello stesso Aurelio De Laurentiis. Il tecnico francese, quindi, spera che la squadra campione d’Italia non venga smembrata, anche se dopo Kim Min-Jae (ormai promesso sposo al Bayern Monaco) potrebbe partire un altro giocatore partenopeo.

Lozano potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport UK’, di fatto, anche Hirving Lozano è diventato un obiettivo del campionato ricchissimo dell’Arabia Saudita. Diverse squadre saudite, infatti, si sono messe sulle tracce dell’esterno d’attacco del Napoli, il quale avrebbe anche già aperto alla possibilità di un trasferimento nella lega in cui si stanno trasferendo tanti big: da Cristiano Ronaldo a Karim Benzema.

Hirving Lozano, visto il suo contratto in scadenza nel 2024, è sulla lista dei partenti del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il messicano potrebbe essere ceduto ad un club dell’Arabia Saudita per circa 15 milioni di euro. Il ‘Chucky’ lascerebbe il team campano dopo quattro stagioni giocate tra le fila azzurre, dove ha vinto uno Scudetto ed una Coppa Italia.

Se il messicano è ormai quasi un ex giocatore del Napoli, Victor Osimhen potrebbe restare ancora in azzurro. Aurelio De Laurentiis, come annunciato durante la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia, cercherà di trattenere il nigeriano con un importante rinnovo contrattuale anche se, almeno per il momento, bisogna registrare ancora della distanza con le pretese dell’entourage del centravanti.