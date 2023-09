Juventus in ansia per Vlahovic: firma un altro contratto

Dusan Vlahovic è tornato a prendersi la Juventus sulle spalle: l’attaccante serbo è già a quota 4 gol in campionato.

Il numero 9 bianconero ha vissuto anni difficili con Massimiliano Allegri ma ora sembra aver ritrovato la qualità e la costanza per tornare a far bene. Con un nuovo modo di stare in campo e di cercare gli attaccanti, dipeso dal lavoro estivo e dai cambiamenti apportati dall’allenatore e dal suo staff, si sono visti i primi miglioramenti. E ne ha subito beneficiato il bomber classe 2000 che ha finalmente ritrovato il sorriso.

I numeri di Vlahovic con la Juventus sono in netto miglioramento. Tutto l’ambiente bianconero spera che il serbo possa continuare su questi ritmi per raggiungere grandi obiettivi di squadra.

Nuova Juventus e nuovo Vlahovic: le ultime

La Juventus ritrovata è sintomo di un lavoro importante fatto dalla società, dallo staff tecnico, da Allegri e da tutta la squadra in estate. L’allenatore ha saputo aggiornare la sua filosofia di gioco, dopo due stagioni altamente deludenti che hanno portato risultati fallimentari sia di squadra che per i singoli.

L’uomo ritrovato, ora, è Dusan Vlahovic. Il bomber serbo sembra essere tornato quello ammirato a Firenze, capace di essere determinante in tutte le partite con giocate importanti e anche un aiuto concreto alla squadra.

La nuova Juventus ha fatto rinascere anche Vlahovic. La vicinanza di Chiesa e di un gioco più improntato all’attacco stanno aiutando il serbo ha liberarsi da compiti non adatti alle sue caratteristiche per permettergli di esprimersi in ciò che sa fare meglio: i gol.

Juventus, futuro Vlahovic in bilico: agente a Torino

In estate Dusan Vlahovic è stato a un passo dall’addio. I bianconeri avevano imbastito una trattativa con il Chelsea per uno scambio con Romelu Lukaku. Allegri avrebbe voluto allenare un attaccante più fisico e adatto al suo stile di gioco, ma poi non è andato in porto e il serbo è rimasto per riprendersi di nuovo la Juve.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’agente di Dusan Vlahovic è a Torino per discutere del futuro dell’attaccante serbo. Al momento il suo contratto con i bianconeri scade nel 2026, con uno stipendio che cresce di anno in anno e porterà a toccare vette di 12 milioni di euro.

Il rinnovo di Vlahovic con la Juventus servirebbe sia al calciatore che alla società per spalmare bene a bilancio un ingaggio pesantissimo di un top player. E servirà anche per blindarlo e toglierlo dal mercato, visto che se la stagione continuerà così crescerebbe l’ansia di perderlo.

Rinnovo Vlahovic: incontro a giorni con l’agente

La Juventus e l’agente di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, potrebbe avvenire proprio a giorni. Sabato pomeriggio il procuratore era allo Stadium per assistere alla partita e alla doppietta del suo assistito e presto si incontrerà con Giuntoli.

La Juve cercherà una sinergia con l’agente del serbo per arrivare al rinnovo di Vlahovic e tenerselo stretto anche per il futuro.