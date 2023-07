Napoli, addio UFFICIALE: le parole contro ADL sono durissime, l’annuncio

L’addio ufficiale, c’è la separazione definitiva comunicata oggi. Le parole contro De Laurntiis sono durissime.

Quest’oggi c’è stata la comunicazione ufficiale in merito alla separazione con il Napoli, ma le parole sono dure in merito ai rapporti che si sono incrinati con la società partenopea e, in prima persona, con Aurelio De Laurentiis.

Come un fulmine a ciel sereno, la decisione di pubblicare i motivi che hanno portato alla separazione stessa dopo il periodo trascorsi insieme e consacrato quest’anno con la vittoria dello Scudetto, vissuto e raccontato appunto assieme alla SSC Napoli.

Ufficiale, separazione con il Napoli: che attacco a De Laurentiis

Può considerarsi adesso ufficiale la separazione dal Napoli, attraverso il comunicato annunciato oggi, proprio in merito all’addio dagli azzurri.

Ciò che colpisce di più sono le parole ai danni di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che ha incrinato i rapporti, come annunciato appunto attraverso il duro comunicato pubblicato oggi.

Ad annunciare l’addio, con separazione imminente e senza rinnovo degli accordi, è l’emittente ufficiale che diverso tempo con De Laurentiis aveva l’accordo per essere considerata la radio ufficiale della SSC Napoli: da quest’anno non lo sarà più, come annunciato nel comunicato da Radio Kiss Kiss Napoli.

SSC Napoli, separazione dalla radio ufficiale: il comunicato

C’è un duro comunicato nei riguardi di Aurelio De Laurentiis, da parte di Radio Kiss Kiss Napoli, ormai ex radio ufficiale della squadra azzurra. Ecco cos’hanno pubblicato, sul proprio sito ufficiale: “Prendiamo atto delle dichiarazioni offensive e gratuite del sig. Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’ultima conferenza stampa pubblica, stigmatizziamo fortemente il contegno irriguardosi che ha avuto nei nostri confronti. Alla luce di quanto esposto, confermiamo la separazione con la SSC Napoli: comunichiamo di non intendere rinnovare il contratto per il titolo di radio ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli SPA”.

E continua, nel suo comunicato, Radio Kiss Kiss a parlare della scelta: “Precisiamo che la radio continuerà a sostenere il Napoli e i napoletani, resterà tutto intatto così come la passione peer la squadra. Forza Napoli Sempre!”

De Laurentiis vs Radio Kiss Kiss: cosa è successo in conferenza

Al centro delle polemiche, dunque, ci è finita quella che è stata la conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie della SSC Napoli. Aurelio De Laurentiis, alla domanda del collega giornalista Walter De Maggio, ha risposto con la seguente frase: “Chi ha fatto questa domanda stupidina, Radio Kiss Kiss? D’altronde lui, non ne può farne a meno…”