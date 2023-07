Ele Incardona ha solo l’accappatoio, ed è aperto: “Buongiorno così”

Eleonora Incardona si diverte a stuzzicare i suoi ammiratori con l’ennesimo scatto da capogiro: visione che non lascia scampo

Non avevamo dubbi, non potevamo averne, sul fatto che Eleonora Incardona sarebbe stata una delle principali protagoniste al femminile dell’estate 2023 sui social, e non solo. La conduttrice e showgirl ragusana ci ha del resto abituato piuttosto bene negli ultimi anni e soprattutto nell’ultimo periodo è apparsa al meglio di se stessa.

Alcuni anni fa la conoscevamo principalmente come la cognata, all’epoca, di Diletta Leotta. Di tempo ne è passato e le cose sono cambiate, innanzitutto con l’interruzione dei rapporti con la conduttrice di DAZN. Ora, la notorietà di Eleonora è dovuta all’essersi fatta largo, a livello televisivo, come apprezzata conduttrice sportiva e sui social come modella di spicco. Ma non è finita qui. Ormai, quello della Incardona è un volto che è praticamente irrinunciabile in occasione delle principali kermesse sportive.

Grandissima appassionata, Eleonora non passa di certo inosservata negli stadi, nei palazzetti sportivi, o anche in altre vesti. Come quelle di madrina del Giro d’Italia, che forse hanno rappresentato per lei la consacrazione definitiva e totale. Classe e sensualità incontenibile la caratterizzano e naturalmente, negli scatti che sta regalando sul suo profilo Instagram, sempre più seguito (siamo ormai vicini ai 900 mila followers), è impossibile non sognare ad occhi aperti.

Eleonora Incardona, anche in montagna le temperature sono altissime: accappatoio aperto, si vede tutto

Eleonora ha già dato prova di essere in forma smagliante posando in bikini. Ma anche lontano dalle spiagge lascia il segno, eccome. In questi giorni infatti ha deciso di recarsi in montagna, tra le alpi della Svizzera. Con un ulteriore scatto destinato a infiammare la passione e la fantasia di tutti i fan.

Un buongiorno davvero speciale, quello che ci regala in accappatoio, con il suo fedele cagnolino come compagno e con il suo corpo senza veli che traspare quanto basta da mandare fuori di testa tutta la platea. Gambe in vista per non parlare della micidiale scollatura, la tentazione dello zoom è immediata e la reazione dei fan, a suon di like e commenti entusiasti, è scontata.

Sono davvero tanti i messaggi che il pubblico dedica a Eleonora, sempre più provocante e avvolgente. Molti si chiedono se al di sotto di quell’accappatoio sia davvero completamente senza vestiti o se sia solo un effetto ottico, ovviamente stra-voluto. Poi ci sono sempre i soliti bomberoni, quelli che sembrano crederci davvero, come questo qui: “Vorrei essere quel cane, beato lui“.