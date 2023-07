Calciomercato: tre colpi top, stanno arrivando a Torino

Ultime notizie di calciomercato: ecco tutti i dettagli riguardo l’arrivo a Torino di questi tre top calciatori. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi.

La società è a lavoro per mettere a segno una serie di colpi in vista della prossima stagione. Il presidente ha dato il via libera per queste operazioni, l’obiettivo della società è alzare l’asticella e migliorare l’organico per ambire ad obiettivi più prestigiosi. L’allenatore sarà accontentato in tutto e per tutto, ecco i tre top che possono arrivare in questo calciomercato estivo 2023.

Ci sono delle novità di calciomercato relative all’approdo a Torino di questi tre big. La società è pronta a dare una svolta e ad accontentare il tecnico che ha fatto delle richieste chiare al presidente. Il direttore sportivo ha già concluso una prima operazione, adesso si attendono altri colpi.

Calciomercato: stanno arrivando a Torino

La Serie A è pronta ad accogliere un nuovo centrocampista. Il club di Torino ha messo nel mirino il giocatore, obiettivo di mercato anche del Barcellona.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, che arrivano anche dalla Spagna, l’Espanyol si appresta a cedere al Torino Sergi Darder. Il centrocampista è l’ultimo nome nella lista della società che è a lavoro per rinforzare l’organico a disposizione di Ivan Juric. Dopo l’acquisto di Bellanova, prelevato dal Cagliari, i granata vogliano chiudere altre tre operazioni di mercato.

Dopo la retrocessione dell’Espanyol, in Seconda Divisione, Sergi Darder è diventato uno degli obiettivi di calciomercato del Torino. I granata sono entrati nella corsa per prendere il giocatore che ha già annunciato alla sua società l’intenzione di lasciare il club nel corso di questo mercato estivo 2023. Nell’ultimo mese, il capitano dell’Espanyol è stato accostato anche al Barcellona. Tuttavia, i pessimi rapporti tra i due club hanno bloccato l’operazione. Ecco perché adesso il Torino è pronto ad approfittare di questa situazione per prendere Sergi Darder.

Sergi Darder al Torino, ecco il suo prezzo. Svelati gli altri obiettivi

C’è una clausola rescissoria nel contratto del centrocampista dell’Espanyol. Come rivelato da fichajes.net, fino al 31 luglio il Torino può acquistare Sergi Darder per 10 milioni di euro. Dal primo agosto, invece, per 15. Il club ha già fatto sapere che non accetterà proposte inferiori a quelle stabilite, ecco perché Dardier può partire solo tramite il pagamento della clausola.

Intanto, il Torino è lavoro per regalare a Juric altri due colpi di mercato: non solo Sergi Dardier, nel mirino ci sono anche Dennis Praet del Leicester e Roberto Pereyra, appena svincolato dall’Udinese e che può firmare a parametro zero.