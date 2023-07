Juventus, patto per la Champions: colpo da 200 milioni

Ci sono nuove indiscrezioni riguardo il colpo da 200 milioni, ecco perché c’entra anche la Juventus.

Patto Champions tra il tecnico e la società. Il club ha messo a disposizione un super budget per questo calciomercato estivo 2023. L’obiettivo è quello di sostituire al meglio tutti i giocatori che hanno lasciato la squadra. Pieni poteri all’allenatore che avrà la possibilità di prendere chi vuole.

Arrivano dalla Francia le ultimissime notizie di calciomercato che riguardano anche la Juventus. Quello di luglio sarà un mese ricco di sorprese con i club che entrano nelle fasi cruciali riguardo la compravendita dei calciatori. Ecco tutto ciò che sta succedendo sul fronte Chiesa e Vlahovic.

Calciomercato Juventus: via alle cessioni, ecco le novità su Chiesa e Vlahovic

La Juventus ha bisogno di vendere i giocatori. Non è un mistero che il club bianconero sia disponibile a cedere alcuni dei suoi big. L’obiettivo della società è recuperare i soldi persi dalla mancata qualificazione in Champions League.

Ecco perché non è da escludere una doppia cessione di Chiesa e Vlahovic in questa sessione di calciomercato della Juventus. Tra i club che possono prendere questi due calciatori, ci sono Psg e Chelsea. Entrambe le società hanno garantito dei grandi investimenti ai propri allenatori. In particolar modo, i francesi hanno messo sul piatto 200 milioni di euro per permettere a Luis Enrique di costruire una squadra vincente che possa lottare per la Champions League.

Calciomercato: Psg su Chiesa e Vlahovic?

Il PSG è pronto ad annunciare come nuovo tecnico Luis Enrique, a cui ha garantito almeno 5 acquisti. Nonostante abbia già investito più di 105 milioni di euro nell’attuale calciomercato, sborsando 60 milioni per Ugarte e 50 milioni per Lucas Hernandez, il PSG ha abbastanza liquidità per provare a ingaggiare due attaccanti di alto livello come Chiesa e Vlahovic. Il budget per il calciomercato estivo 2023, come riportato da Le Parisien, è di 200 milioni di euro: Luis Enrique può sbizzarrirsi come vuole sulle entrate e le uscite.

Juventus: attesa per l’ufficialità di Giuntoli, si muove il mercato in uscita

Domani è previsto l’arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli. Il dirigente è pronto a guidare il calciomercato della Juventus. Incontrerà anche Allegri per mettere a punto le ultime strategie di mercato. La società si aspetta anche delle cessioni importanti, per finanziare altri colpi in entrata. Nella lista dei partenti ci sono anche Vlahovic e Chiesa. Le ultime indiscrezioni di mercato, che rimbalzano dalla Francia, riportato un Psg scatenato che ha messo a disposizione di Luis Enrique ben 200 milioni di euro per questo calciomercato estivo 2023. La società francese potrebbe decidere di bussare alla porta della Juventus sia per l’esterno italiano che l’attaccante serbo.