Elisabetta Canalis, trasparenze intime: Instagram va in tilt

Elisabetta Canalis manda in visibilio il pubblico di Instagram con una serie di foto in biancheria intima da togliere il fiato a chiunque.

Elisabetta Canalis colpisce ancora. L’ex velina di Striscia la notizia è più in forma che mai, negli ultimi tempi, e il suo nome sta tornando insistentemente a circolare nel mondo dello spettacolo, dopo gli ultimi sviluppi della sua vita privata. A quasi 45 anni, la modella e attrice sarda dimostra di avere ancora un fisico eccezionale, e i fan sui social non possono che apprezzare. Come dimostrano la valanga di like alle sue ultime foto su Instagram.

Merito innanzitutto di una vita sana e di tanto sport. Il legame tra Canalis e il mondo dello sport è storico, anche se inizialmente era limitato soprattutto alla sua celebre relazione con Christian Vieri all’inizio degli anni Duemila. Da allora, molte cose sono cambiate, e quando oggi si parla di sport con Elisabetta Canalis si tratta prima di tutto di kickboxing. Una passione iniziata per tenersi in forma e che è divenuta qualcosa di più, al punto da iniziare a combattere in incontri veri e propri.

Nel 2022 la modella italiana ha infatti esordito sul ring della Reggia di Venaria, vicino Torino, sconfiggendo Rachele Muratori, durante un evento dedicato agli sport da combattimento. Evento ripetuto lo scorso giugno nella stessa location, e che ha visto la showgirl di Sassari sconfiggere Angelica Donati. E dalla passione, questo sport ha influito anche sulla sua carriera lavorativa, visto che dal 2022 Elisabetta Canalis conduce su DAZN Kick & Crumb, un programma dedicato proprio agli sport di combattimento.

Elisabetta Canalis tra kickboxing e lingerie: le ultime foto fanno impazzire il web

Ma non per questo ha abbandonato il mondo della moda, anzi. Più in forma che mai, come dicevamo, la showgirl italiana è tornata a posare come testimonial. Una carriera che va avanti da diversi anni, e l’ha vista lavorare con alcuni dei più importanti brand di moda in Italia e all’estero. Nelle ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, la si può vedere provare vari completi di biancheria intima firmati dal noto marchio Intimissimi.

Ad aver colpito in particolare i suoi numerosi fan (ha 3,5 milioni di follower su Instagram), è stato un pezzo unico nero con ricami eleganti ed intriganti. Elisabetta Canalis lo ha provato, assieme ad altri capi del noto brand veronese, nello scenario di una lussuosa casa a Beverly Hills, in California, dove la modella italiana vive da tempo. Dal 2014 al 2023 è stata infatti sposata con il chirurgo statunitense Brian Perri, da cui ha avuto una figlia.