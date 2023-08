Tanguy Ndombele infiamma gli ultimi giorni di calciomercato estivo per le big di Serie A: vuole tornare per giocare la Champions League

Il centrocampista francese ha terminato la sua avventura al Napoli con la vittoria dello Scudetto, anche se non ha lasciato un ricordo indelebile nella mente e nel cuore dei tifosi partenopei. Il Napoli ha provato ad acquistarlo a titolo definitivo ma il Tottenham, ancora proprietario del suo cartellino, ha sparato altissimo, chiedendo cifre superiori ai 20 milioni di euro.

Il futuro di Ndombele, però, potrebbe essere ancora in Serie A. Gli ultimi giorni di mercato saranno importantissimi per stabilire dove giocherà il centrocampista francese che negli anni sarebbe dovuto diventare il nuovo volto della nazionale dei “galletti”.

Calciomercato: cambia il futuro di Ndombele

Dopo l’addio al Napoli e il ritorno al Tottenham, per Tanguy Ndombele è iniziata la ricerca di una nuova squadra. Il club inglese, pur cambiando allenatore, ha deciso di non puntare sulle sue qualità e di provare a cederlo per fare cassa e liberarsi di un ingaggio molto pesante.

Nelle ultime ore c’è stato l’assalto del Genoa di Alberto Gilardino. Il club ligure, forte di una proprietà ricca e intenzionata a investire cifre importanti per provare a fare di nuovo grande il Grifone, ha colloquiato sia con il club inglese che con l’entourage del calciatore.

Si è parlato di un prestito con diritto di riscatto, e il Tottenham aveva aperto a tale ipotesi. Il club inglese avrebbe anche contribuito al pagamento del suo ingaggio ma alla fine è stato proprio Ndombele a dire no. Vorrebbe tornare in Italia ma non per giocarsi la salvezza: ha intenzione di restare ad alti livelli e continuare a vincere trofei.

No al Genoa e no alla Roma: Ndombele vuole la Champions

Tanguy Ndombele ha aperto al ritorno in Serie A dopo la stagione vissuta con il Napoli. Da fonti vicine al calciatore francese, la nostra redazione ha raccolto una notizia esclusiva che può cambiare radicalmente le sorti del calciomercato delle big, e anche le idee delle dirigenze di alto livello.

Non solo il “no” al Genoa: Ndombele ha rifiutato anche Mourinho e la Roma. È già stato allenato dallo Special One ai tempi del Tottenham e conosce molto bene le metodologie di allenamento e di gioco del tecnico portoghese. Ma ha detto di no: non vuole giocare l’Europa League e nemmeno la Conference League.

Ndombele è pronto al ritorno, ma solo se a chiamarlo sarà una delle squadre che giocheranno nella competizione eurpoea più importante.

Napoli o Milan per Ndombele? Può essere um’idea last minute

Tanguy Ndombele potrebbe tornare in Serie A e firmare per il Napoli o per il Milan. Non ci sono stati contatti con la Lazio e con l’Inter, che non hanno mai preso in considerazione il suo ingaggio.

Il Napoli è ancora alla ricerca di un centrocampista per completare la mediana ma lo acquisterebbe solo in prestito con diritto di riscatto, con ingaggio diviso con il Tottenham e con le cifre del riscatto non superiori ai 15 milioni.

Lo stesso farebbe il Milan che può perdere Krunic proprio in queste ore – c’è il pressing del Lione – e potrebbe aver bisogno di un nuovo centrocampista muscolare.