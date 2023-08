“Sparito” dalla Continassa: caos Juve, ora devono venderlo

La Juventus sta provando a completare il calciomercato anche e soprattutto con le uscite per mettere un altro segno positivo a bilancio.

I bianconeri hanno iniziato bene il campionato, quantomeno dal punto di vista dell’atteggiamento in campo, anche se non sono arrivate due vittorie consecutive come avrebbe voluto il tecnico toscano. Ci sono stati pochi acquisti in questo mercato estivo perché, come aveva annunciato Cristiano Giuntoli alla conferenza stampa di presentazione, c’era bisogno prima di risistemare bene i conti e la rosa stessa.

La Juve ha ancora qualche “esubero” da dover cedere e potrebbero esserci delle mosse improvvise proprio nelle ultime ore di mercato.

Calciomercato Juventus: è “sparito” dalla Continassa

La Juventus sta gestendo gli ultimi giorni di mercato per incassare da qualche altra cessione importante. I bianconeri non intendono più operare in entrata e dopo Weah e il ritorno di Cambiaso dal prestito pensano di essere completi in ogni reparto. C’è la questione Bonucci da tenere sotto controllo ma non è l’unico problema che spera di risolvere Allegri.

C’è un altro ex titolare che ora sembra quasi sparito dalla Continassa. Si allena con la squadra e ha anche giocato ma non è più importante nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Stiamo parlando di Filip Kostic, uno dei migliori della scorsa stagione, che è stato praticamente depennato dal tecnico toscano che intende affidarsi alla voglia di far bene di Cambiaso.

Juventus, addio a Kostic: stabilite le cifre

La Juventus ha deciso di liberarsi dall’ingaggio di Filip Kostic. Il calciatore serbo è stato uno dei migliori dell’intera passata stagione ma nonostante tutto non ha fatto breccia nel cuore di Allegri che lo ha indicato come uno dei possibili sacrificabili delle ultime ore. Il serbo ha aperto alla cessione e sarebbe felice di tornare a essere importante anche in Europa.

Il futuro di Kostic si decide negli ultimi due giorni di mercato. Ha intenzione di trovare una squadra che creda in lui e che gli dia la possibilità di esprimersi come fatto l’anno scorso proprio da Allegri alla Juventus e come fatto in precedenza in Bundesliga.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, la Juventus cederebbe Filip Kostic a 15 milioni di euro. Giuntoli sta cercando compratori e sta chiacchierando con molti club, italiani e stranieri.

La Roma pensa a Kostic: i dettagli

La Roma è una delle squadre di Serie A che sta pensando a Kostic. I giallorossi hanno acquistato tanti calciatori importanti in questa sessione estiva di mercato e potrebbero completare gli innesti con un grande colpo sulla fascia mancina.

Tutto dipenderà dal futuro di Leonardo Spinazzola. C’è il Manchester United che nelle ultime settimane ha sondato il terreno per l’esterno italiano e in caso di cessione sarebbe proprio Kostic il laterale chiesto da Mourinho.