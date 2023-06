Elisabetta Gregoraci incantevole in total black, scollatura vertiginosa

Elisabetta Gregoraci in un look total black capace di togliere il respiro agli ammiratori, la showgirl calabrese è a dir poco clamorosa

L’attesa è finita, l’estate è ormai esplosa anche a livello climatico in maniera definitiva e per molti arriva il momento, finalmente, di dedicarsi alle ferie, o agli ultimi preparativi prima della partenza tra qualche settimana.

A caratterizzare la bella stagione, immancabilmente, la solita parata di bellezze in forma smagliante sui social. E tra le principali protagoniste, come abbondantemente previsto in questo senso, c’è anche la fantastica Elisabetta Gregoraci.

La showgirl calabrese è una delle presenze fisse del mondo dello showbusiness nostrano, come modella ma non solo. Passano gli anni ma la sua eleganza e sensualità decisamente no, e trovano sempre nuove conferme negli shooting per i brand più prestigiosi, per non parlare degli scatti condivisi con gli ammiratori dei social. Elisabetta ruba la scena su Instagram, con un seguito prossimo ai due milioni di followers, che in tutto questo tempo hanno sempre fatto sentire il loro sostegno in tutte le avventure della loro beniamina.

Come da qualche anno a questa parte, sta per iniziarne un’altra, assolutamente degna di nota. Elisabetta sarà nuovamente la madrina e conduttrice del tour di Battiti Live, ormai tradizionale kermesse musicale estiva in giro per tutte le principali piazze italiane. Un parterre di artisti italiani e internazionali di tutto rispetto, per allietare le sere d’estate, tra il pubblico sotto il palco o a casa, con la presenza immancabile e suadente della Gregoraci destinata a lasciare il segno.

Elisabetta Gregoraci, stella dell’estate con un vestito illegale

E insomma, Elisabetta è pronta a rimettersi in gioco con uno degli appuntamenti musicali più importanti di tutta l’estate, che partirà da Bari il prossimo 4 luglio. Elisabetta è già in Puglia per le prime registrazioni e il nuovo post su Instagram ci ha offerto immagini meravigliose della showgirl.

La Gregoraci illumina la scena con scatti in un vertiginoso abito scuro, dai dettagli sensuali e provocanti oltre ogni misura. Lunga gonna dalle trasparenze clamorose, gli sguardi a un certo punto vanno però a finire sulla scollatura davvero incontenibile. Un lato A stratosferico che accende la passione e la fantasia del pubblico in un attimo, like e commenti non tardano ad arrivare. 43 anni e non sentirli, anzi, Elisabetta non perde occasione per entusiasmarci e ricordarci tutta la sua bellezza eclatante.