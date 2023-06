L’ex Juve all’Inter: il tradimento è totale

L’Inter si prepara a dare spettacolo in sede di calciomercato: occhio al colpo che farà arrabbiare la Juventus

Non è un mistero che in casa Inter quella che si è ormai virtualmente già aperta sarà una sessione estiva di calciomercato davvero scoppiettante. Perché rischiano davvero di essere numerosi i cambiamenti alla corte di Simone Inzaghi, dopo una stagione da incorniciare.

Due trofei conquistati, uno – il più prestigioso – solo sfiorato: bisognerà ripartire da qui e per farlo serviranno forze fresche. In attacco occhio a Romelu Lukaku, dopo le ultimissime voci che vedrebbero Juventus e Milan interessate al belga di proprietà del Chelsea. Edin Dzeko è già stato ufficializzato dal Fenerbahce mentre per Correa si attendono offerte congrue per dare il via libera alla cessione. A centrocampo Marotta sta per sciogliere il nodo legato a Marcelo Brozovic.

Il regista croato parrebbe infatti molto vicino a salutare l’Inter: tra le opzioni sul tavolo, quella intrigante dell’Al-Nassr. L’ex Dinamo Zagabria già a gennaio scorso è stato ad un passo dal Barcellona: adesso il suo addio, per fare cassa e aprire ad un nuovo innesto in quella zona del campo, è solo questione di settimane. Se non giorni.

Dai bianconeri all’Inter: Marotta show

Ma il reparto che preme di più potenziare rimane la difesa, dove Milan Skriniar ha già scelto da oltre sei mesi la sua prossima squadra: il PSG. Lo slovacco, figura fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, lascerà un vuoto importante. Il colpo in difesa, da affiancare a Bastoni e – se rinnoverà nei prossimi giorni – a de Vrij, potrebbe essere un nome a sorpresa.

Occhio ad un ex Juventus che per caratteristiche verrebbe considerato da Marotta come il profilo ideale per sostituire proprio Milan Skriniar. Parliamo di Merih Demiral, centrale turco che l’Atalanta ha ufficialmente acquistato dalla Juventus per 21 milioni di euro lo scorso luglio. Stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il talento esploso nelle file del Sassuolo non rientrerebbe più nei piani di Gian Piero Gasperini, con l’Atalanta che aprirebbe dunque alla cessione al miglior offerente.

L’Inter è lì, alla finestra, ma ha già in mente determinate condizioni per lo sbarco del nazionale turco alla corte di Simone Inzaghi. Si tratterebbe infatti solo di un prestito secco, almeno nei piani del club di Steven Zhang, che per il 25enne di Kocaeli non vorrebbe spingersi oltre. Demiral, nel suo ultimo anno a Bergamo, ha collezionato 28 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con 1 rete all’attivo.