Elisabetta Gregoraci, tutto trasparente: da guardare con cautela

Elisabetta Gregoraci infiamma i social: abito trasparente e scollatura mozzafiato, le foto sono vietate ai deboli di cuore

L’estate è arrivata e, come sempre accade nei mesi estivi per eccellenza, ritornano anche i concerti di “Battiti Live”, la rassegna musicale organizzata da Radio Norba nelle principali piazze pugliesi e trasmessa in tv su Italia 1.

Il prossimo 4 luglio la prima delle serate che accompagneranno gli italiani durante questi mesi di calura, all’insegna della musica con i protagonisti italiani del momento. “Battiti Live” è anche sinonimo di Elisabetta Gregoraci. La bellissima show girl calabrese è infatti la conduttrice di questa splendida rassegna.

Manco a dirlo, se le canzoni sono naturalmente le protagoniste assolute, lo sono di certo anche gli outfit scelti dalla presentatrice che non nasconde la sua bellezza ma, anzi, la mette in mostra regalando un vero e proprio surplus di emozioni e spettacolo.

La Gregoraci, d’altronde, è ancora oggi una delle donne più belle ed amate d’Italia; la sua vita lavorativa va a gonfie vele ma anche quella sentimentale è davvero brillante. Archiviato definitivamente il matrimonio con Flavio Briatore, la Gregoraci è ora felice e sorridente accanto a Giulio Fratini, imprenditore classe 1992 e di 12 anni più giovane di lei nonché ex di Raffaella Fico e Roberta Morise.

Elisabetta Gregoraci da urlo: vestito trasparente e tutto in mostra

I quasi due milioni di follower su Instagram sono ammaliati costantemente dalla sua bellezza; tantissime le foto, infatti, che la ritraggono più bella che mai in pose da urlo o semplicemente con indosso mini abitini che lasciano poco all’immaginazione, fino a bikini per uno spettacolo davvero incandescente.

La prima puntata è stata già registrata e la Gregoraci ha postato su Instagram le immagini del vestito scelto. Manco a dirlo, il popolare social network è andato in tilt. Un abito nero e lungo, trasparente nella parte inferiore eccetto che nella zona pubica, con le gambe che si scorgevano nitidamente.

Nella parte superiore di esso, invece, due fasce ad incrociarsi ad altezza del décolleté, lasciando quest’ultimo in bella mostra per gran parte insieme al ventre. Un vero e proprio spettacolo devastante anche per le forme in bella mostra.

Sguardo da femme fatale, i lunghi capelli lisci e corvini legati con una coda alta per un tutt’uno che certamente avrà provocato qualche malore ai suoi fan. “La musica, gli artisti e il pubblico di Bari mi hanno scaldato il cuore” ha scritto nella didascalia ma di certo è lei che ha reso bollente il tutto.