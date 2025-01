Endrick in prestito in Serie A, destinazione a sorpresa: scelta fatta

Il calciomercato invernale vede tra i protagonisti, in Serie A, anche il nome di Endrick. Dalla Spagna svelano che sarebbe stata fatta una scelta.

Il calciatore brasiliano, per motivi ovvi che sono legati alla presenza ingombrante dei connazionali Vini Jr e Rodrygo, oltre a quella di Mbappè, Bellingham e i tanti altri nella batteria offensiva del club delle Merengues, non trova spazio. Così è anche per il suo coetaneo Arda Guler.

Se per il turco però ci sono aperture sulla permanenza al Real Madrid, a prescindere dall’impiego o meno, per quanto riguarda l’ex talento del Palmeiras che è arrivato ai Blancos per la bellezza di quasi 50 milioni, le cose sembrano diverse. La stessa operazione in uscita potrebbe vederlo in prestito in Serie A ed è proprio dalla Spagna che svelano quella che è la scelta da parte del Real Madrid, impegnato questa sera nella finale di Supercoppa contro il Barcellona in Arabia Saudita.

Calciomercato: Endrick cerca spazio, occasione in Serie A

L’occasione è ghiotta, sia per Endrick in Serie A, che per chi lo prende. Anche se si tratta di un’operazione a titolo temporaneo, considerando quello che è l’elevatissimo valore del giovane fuoriclasse brasiliano.

Al Real Madrid non c’è proprio spazio e i 50 milioni di euro spesi per il calciatore brasiliano, rischiano di scendere e non salire, mai, considerando che non ha modo di dimostrare di valere i soldi spesi, lo stesso talento brasiliano.

In Serie A può arrivare in prestito e pure con opzione di riscatto per chi potrebbe poi permettersi di piazzare il colpo a 50 o 60 milioni, come richiesto dal Real Madrid. Stesso club delle Merengues che però, come fanno sapere dalla Spagna, potrebbe tenersi stretta la possibilità del solito diritto di recompra che i Blancos fissano negli accordi su operazioni di tale tipo a cifre maggiori, ma non esageratamente alte rispetto ai 50-60 milioni stessi.

Dalla Spagna: scelta fatta su Endrick

Dalla Spagna svelano che il Real Madrid avrebbe scelto di non cedere Endrick, ma le volontà del calciatore stesso, potrebbero cambiare tutto. Il brasiliano è stato accostato alla Roma di recente, ma non è adesso l’unica squadra che potrebbe cogliere al volo l’occasione.

Ultime su Endrick: si è aperta una possibilità italiana a sorpresa

Si è aperta una possibilità italiana a sorpresa, con Endrick che potrebbe essere spedito da Ancelotti in Serie A per fare il titolare o comunque avere un ruolo più importante di quello che vive al Real, tra i vertici del campionato italiano. Con Antonio Conte che perde Kvaratskhelia è casting aperto ad un calciatore di enorme livello da piazzare nel suo attacco al Napoli.