Napoli, fatta per il sostituto di Kvara: sarà il gioiello di Conte

Ore decisive per il doppio trasferimento totalmente inatteso per i tifosi del Napoli, perché è in arrivo un clamoroso colpo di scena con la cessione di Kvaratskhelia e l’arrivo del suo sostituto.

Nessuno si sarebbe immaginato mai che la vicenda Kvara a Napoli potesse prendere questo epilogo, ancor di più se si considera che il Napoli in questo momento è al primo posto in classifica dopo il girone d’andata e vuole provare a fare di tutto per difendere la vetta e tornare a vincere a distanza di una stagione nuovamente lo scudetto.

Adesso però bisogna fare i conti con quelle che sono le sorprese del mercato invernale di gennaio. Perché Kvaratskhelia ha chiesto la cessione al Napoli e ha già l’accordo col PSG. Il giocatore vuole andare via subito visto quello che è accaduto con un mancato accordo sul nuovo contratto che andrebbe firmato, ma adesso ci sono delle novità che portano anche alla scelta del club di De Laurentiis.

Non starà per nessuna ragione al mondo ad aspettare e per questo motivo che ora il Napoli mette le mani sul sostituto di Kvaratskhelia che può firmare subito con il club azzurro nelle prossime ore. Perché ci sono degli aggiornamenti da dover dare su questa doppia trattativa tra chi esce e chi entra.

Calciomercato Napoli: scelto il sostituto di Kvaratskhelia

Nessuno si sarebbe mai aspettato un nome di questo tipo, ma ancora una volta la garanzia potrebbe essere proprio Antonio Conte e non solo. Perché a convincere il talento mondiale può essere proprio un giocatore del Napoli che lo conosce molto bene.

Secondo le ultime notizie è ormai fatta per la cessione di Kvaratskhelia al PSG e nelle prossime ore si formalizzerà per circa 80 milioni di euro compresi bonus. Al suo posto il Napoli è pronto già a comprare il sostituto che può arrivare subito.

Perché secondo quanto riportato da Michele Criscitiello di Sportitalia Conte ha scelto Alejandro Garnacho per il Napoli per sostituire Kvara.

Il calciatore di soli 20 anni perché un classe 2004 è una stella del Manchester United amico di McTominay e può approdare allo stadio Maradona da argentino per provare a scrivere la storia. Ottimi i rapporti tra Napoli e Manchester United che contano di chiudere per Garnacho a 50 milioni.

Manna a lavoro per accontentare Conte e prendere nelle prossime ore Garnacho al posto di Kvara.