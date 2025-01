Il Napoli chiude per il sostituto di Kvara: arriva dalla Francia

Il Napoli non sarebbe distratto dal caso Kvara, almeno la squadra, Conte docet, visto che la dirigenza si starebbe già muovendo di conseguenza.

Stando alle ultime notizie, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna starebbe lavorando per portare in azzurro quello che sarebbe il giocatore designato a sostituire la stella georgiana. Niente ancora di ufficiale, né tantomeno di deciso, ma l’impressione è che si stia viaggiando dritti in questa direzione. L’indiziato arriverebbe dal campionato francese, mercato dal quale il Napoli difficilmente acquista, se non profili acerbi da far crescere e diventare grandi.

Questo non è il caso, visto e considerato che Manna starebbe puntando su un profilo finito nel mirino di tante altre grandi società d’Europa.

Il Napoli sta chiudendo per il sostituto di Kvaratskhelia

A quanto pare Khvicha Kvaratkshelia sarebbe già il passato per il Napoli. Il club partenopeo starebbe guardando avanti, come d’altronde confermano anche gli ultimi movimenti di calciomercato registrati dalle parti di Castelvolturno. Dopo aver chiuso, in ordine, per Hasa, Scuffet e Billing, il direttore sportivo Giovanni Manna si starebbe ora dedicando al sostituto del georgiano, non di certo una banalità.

Preso atto della volontà di Kvaratskhelia, lo scouting azzurro si sarebbe immediatamente mobilitato per presentare una lista di nomi che potessero fare al caso di Antonio Conte. Fra tutti, quello che più avrebbe attirato l’attenzione è la giovane stella del campionato francese, giocatore in grado di mettersi in mostra al punto da entrare nella lista dei desideri di tante altre grandi squadre d’Europa. Il Napoli, complici anche gli introiti della cessione di Kvaratkshelia, potrebbe però annichilire sul tempo la concorrenza, e sembrerebbe essere proprio questa l’intenzione dalle parti di Castelvolturno.

Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di Fichajes, per sostituire Kvaratkshelia il Napoli avrebbe puntato Eliesse Ben Seghir del Monaco, franco-marocchino classe 2005, che in stagione ha già collezionato 25 presenze, 8 gol e 4 assist con la maglia dei monegaschi.

30MLN per il sostituto del georgiano: il Napoli affonda il colpo

Eliesse Ben Seghir è il prescelto per sostituire Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. O almeno questo è quanto starebbe trapelando dalla Francia, dove si parla addirittura di un contatto diretto tra il club partenopeo ed il Monaco per il classe 2005.

Nel momento in cui il georgiano dovesse andare via, gli azzurri non baderanno a spese per sostituirlo, anche perché l’incasso si prospetta essere importante. Questo potrebbe essere tanto un vantaggio quanto uno svantaggio, visto che a conoscenza di questo le squadre potrebbero sparare alto per i propri giocatori nel momento in cui dovesse essere il Napoli a bussare alla loro porta. Questo potrebbe non essere il caso del Monaco, che stando a dati Transfermarkt avrebbe fissato a 30 milioni il prezzo del cartellino di Ben Seghir, molto più che alla semplice portata, eventualmente, del Napoli. Da capire adesso come si svilupperanno le cose.