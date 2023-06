Erjona fa ‘esplodere’ Instagram: selfie bollente

Erjona Sulejmani letteralmente esplosiva. La bella influencer e modella fa impazzire i suoi fan su Instagram con questo selfie.

Quello delle wags è da anni un vero e proprio fenomeno culturale ed antropologico. Sono pochi infatti i calciatori internazionali che non si vedono accompagnati da donne bellissime, sensuali e di grande fascino ed eleganza.

Le coppie formate da campioni del calcio e da modelle di grande spessore e rilevanza sono molteplici. Ma c’è chi, come la splendida Erjona Sulejmani, ha deciso di troncare la sua storia con il marito calciatore. Ovvero divorziando da Blerim Dzemaili, centrocampista svizzero ex Napoli e Torino.

Nonostante l’addio da Dzemaili, la bella Erjona continua a far parlare di sé. In particolare grazie al suo profilo di Instagram, che vanta numerosissimi fan e follower. Sono esattamente 350 mila gli utenti che seguono la Sulejmani in tutte le sue attività e nelle attraenti pose in cui viene ritratta sui social.

Erjona Sulejmani, è già estate: bikini strettissimo per l’ex moglie di Dzemaili

Carnagione scura, lineamenti mediterranei, capelli scuri. Ma soprattutto un fisico incredibilmente perfetto. Erjona Sulejmani è veramente una bomba, in particolare quando su Instagram decide di mostrare tutte le sue curve per acchiappare like ad oltranza.

L’ultimo scatto pubblicato è una sorta di anticipo di estate caldissima. Da Ibiza, la giunonica Erjona si è scattata un selfie davvero bollente, con tanto di sguardo ammiccante e lato A in bella mostra, un decolté davvero intrigante che farà certamente girare la testa ai follower maschietti della ex signora Dzemaili. Il tutto con un bikini strettissimo che lascia pochissimo all’immaginazione di chi guarda.

Sposatasi nel 2015 con Dzemaili, la bella Erjona Sulejmani è diventua madre del piccolo Luan. Poi il divorzio a fine 2017, segno di un matrimonio forse poco felice e fin troppo sbrigativo per la coppia. Dopo un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne Alessandro Basciano, Erjona si è dichiarata single ed in cerca di una nuova persona speciale.

Nel corso di alcune interviste, la modella ha raccontato della sua infanzia difficile, in particolare per via della guerra d’indipendenza scoppiata in Kosovo, paese vicino alla sua Albania. Fu proprio il conflitto a convincere la famiglia Sulejmani a mettersi in fuga per evitare di essere travolti dalle conseguenze del conflitto. Nonostante ciò Erjona è stata proclamata da giovanissima Miss Albania, cominciando da lì la sua ascesa nel mondo della moda.