Bomba dalla Spagna: il Milan ha un nuovo allenatore

Il Milan ha un nuovo allenatore, è questa la bomba lanciata dai media spagnoli nelle ultime ore: tifosi spiazzati dalla notizia

Gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara hanno sconvolto il mondo del Milan. L’incontro con Gerry Cardinale non è andato bene. Vedute diverse sul futuro e troppa indipendenza da parte dei due dirigenti, che non volevano più sottostare alle decisioni del proprietario di RedBird.

Una scelta che in apparenza porta anche alla conferma di Stefano Pioli, ma la situazione è diversa da ciò che ci si aspettava. La stagione dei rossoneri non è ritenuta all’altezza da Cardinale, visti i risultati ritenuti deludenti in tutte le competizioni in cui la squadra è stata coinvolta. In realtà, a conti fatti, il Milan è arrivato di nuovo in Champions e ha giocato una UCL strepitosa con lo storico approdo in semifinale, ma evidentemente per la dirigenza non è bastato.

Oltre a questo, si aggiunge la mancata valorizzazione degli acquisti della scorsa estate, oltre alla gestione del loro minutaggio. E’ il caso di Charles De Ketelaere, che non ha ricevuto grandi chance con continuità, ma è stato buttato nel mucchio in momenti poco felici per il Milan.

Dalla Spagna arriva quindi una notizia che spiazza i tifosi rossoneri. Perché il Milan è alla ricerca di un nuovo allenatore e lo ha già individuato.

Milan, contatti per José Bordalas

Secondo quanto riferito da TodoFichajes.com, il Milan ha avviato i contatti per ingaggiare José Bordalas sulla panchina. L’allenatore spagnolo ha condotto il Getafe alla salvezza, subentrando nel finale di stagione conquistando undici punti in sette partite. Un rendimento che può valere la riconferma sulla panchina degli Azulones.

Il contratto di Bordalas scadrà il prossimo 30 giugno, ma il Getafe ha intenzione di proporgli il rinnovo. La situazione, però, è tutta da valutare perché il Milan si è fatto avanti per affidargli la panchina in vista della prossima stagione.

Passare da Pioli a Bordalas sarebbe sorprendente per il Milan. Il tecnico nativo di Alicante ha grande esperienza, ma non ha mai allenato una squadra che gioca la Champions League. Tuttavia, i risultati ottenuti in carriera sono più che rispettabili: un quinto posto col Getafe qualche anno fa, ma anche la finale di Copa del Rey con il Valencia.

Nel 2019 ha anche vinto il premio Miguel Munoz come miglior allenatore in Spagna e in passato ha dichiarato di ispirare il proprio gioco a quello di Jurgen Klopp. Insomma, un bel biglietto da visita per un nome che potrebbe rivoluzionare il Milan sotto tutti i punti di vista.