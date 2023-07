Roma: accordo col Real Madrid, arriva e firma

Colpo della Roma direttamente dal prestigioso Real Madrid: accordo raggiunto, il calciatore è ormai pronto a sbarcare nella capitale italiana.

La Roma nelle ultime settimane è sembrata piuttosto immobile ed inerme sul mercato in entrata. La squadra di José Mourinho avrebbe bisogno di almeno un paio di rinforzi importanti, ma non sta riuscendo nel proprio intento.

I nomi in ballo sono quelli di Morata e Scamacca per l’attacco, ma anche di Renato Sanches per il centrocampo. Profili importanti ma costosi, ecco perché la Roma attende con pazienza che possano essere liberati in prestito o a condizioni meno onerose e difficili.

Va ricordato come Tiago Pinto, general manager della Roma, abbia un enorme fardello sulla testa: il controllo del Fair Play Finanziario, che non permette al club giallorosso di sgarrare rispetto ai paletti imposti. In pratica il club non può causare ulteriori perdite nel bilancio e deve rispettare il Transfer Balance per la lista Uefa.

Roma, colpo in prospettiva dal Real Madrid: è un figlio d’arte

In attesa dunque di riuscire a rinforzare la rosa con i colpi promessi, Tiago Pinto sta lavorando anche per il futuro. Il portoghese ha infatti chiuso per un acquisto di prospettiva che arriva niente meno che dal Real Madrid.

La Roma sarebbe ad un passo dall’accordo per Julen Jon Guerrero. Lo ha svelato il portale spagnolo Relevo, secondo cui la squadra giallorossa avrebbe trovato l’accordo quasi definitivo per l’ingaggio di questo giovanissimo centrocampista spagnolo, che milita nella cantera del Real e ha da poco compiuto 19 anni.

Il classe 2004 è un calciatore offensivo, un centrocampista che può giocare anche sulla trequarti, di cui si parla un gran bene. Inoltre è figlio d’arte, perché suo padre Julen Guerrero è stato un mediano e bandiera dell’Atlethic Bilbao per moltissimi anni.

La Roma dovrebbe prendere il talento del Real Madrid in prestito con diritto di riscatto. Difficilmente potrà essere considerato un colpo pronto per la prima squadra, visto che ha 19 anni e ancora nessuna esperienza nel calcio che conta. Ma Mourinho potrebbe dirigerlo verso la Primavera ed osservarne le qualità ed i progressi da vicino.

Guerrero è cresciuto tra i vivai di Malaga e Real Madrid, mentre nell’ultima stagione ha giocato in prestito nell’Amorebieta, club della Serie C spagnola, dove ha realizzato 4 reti pur giocando molto poco. Inoltre ha già diverse presenze nelle nazionali giovanili spagnole. In tanti ne parlano come un predestinato, vedremo se la Roma avrà fatto bene a puntare su di lui.